David Fairclough : " Saint-Étienne a été le match qui a lancé la réputation d'Anfield "

Il y a 45 ans, le quart de finale de C1 entre Liverpool et Saint-Étienne est entré dans l'histoire des Reds. Menant 2-1 face aux Verts, il manquait un but pour assurer aux hommes de Bob Paisley une place dans le dernier carré de la compétition. Ce but, il fut offert au Kop par David Fairclough, à six minutes du terme de la rencontre. À quelques heures du quart de finale retour contre Benfica, Super Sub, 65 ans, revient sur son but mythique et compare " son " Liverpool à celui de Jürgen Klopp.

"Le coach m'a juste dit : "Va sur le terrain, cours et essaye de traîner où il faut !" Ça a plutôt bien marché."

Nous savions que c'était une bonne formation. Nous les connaissions pour les avoir vus jouer la finale de C1 la saison précédente face au Bayern. Les noms de Larqué, Janvion et Rocheteau ne nous étaient donc pas inconnus. D'ailleurs, Saint-Étienne était au-dessus lors du match aller. Mais étonnement, nous étions confiants pour la manche retour. Personne ne se sentait en danger dans l'équipe.Parce que nous ne nous sentions pas inférieurs à eux. Et puis, à l'époque, Liverpool n'était pas encore vu comme une réelle puissance en Europe. Nous étions vainqueurs de la Coupe de l'UEFA en titre et toujours en lice pour remporter un deuxième championnat de suite. Mais on nous voyait plutôt comme une force émergente de la scène européenne. Peut-être que Saint-Étienne nous a donc pris un peu de haut.Oui, mais je dois t'avouer que nous ne pensions pas connaître une telle ambiance. On pointe souvent le match contre l'Inter en 1965 comme premier match de référence à Anfield en matière d'atmosphère. Mais ce que nous avons vécu contre Saint-Étienne, c'était du jamais-vu. On ne pensait pas que l'ambiance ferait une telle différence. Il y avait plus de drapeaux, plus de bruit. L'énergie venue des tribunes a été un vrai plus, on avait un réel douzième homme. Je pense, et je ne suis pas le seul, que Saint-Étienne a été le match qui a lancé la réputation d'Anfield. J'en ai des frissons rien que d'y repenser. Cette nuit-là, Anfield s'est élevé à un autre niveau.C'est vrai. Kevinmarque très rapidement, l'atmosphère est donc devenue folle. Le match s'est ensuite tendu, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com