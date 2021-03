David et Lille couchent l'OM au buzzer

Deux buts très tardifs de Jonathan David ont permis au LOSC de venir à bout d'un Olympique de Marseille valeureux mais sans idées (2-0), et de conserver sur le fil la première place du championnat. Ainsi s'achève l'intérim sur le banc marseillais de Nasser Larguet.

Lille 2-0 Marseille

Ntcham, de boulet à pompier

Payan

Il aura suffi d'une erreur, d'une faute de main, la seule de Steve Mandanda dans une soirée dont il était jusqu'ici l'unique héros, pour tout faire basculer. Longtemps frustrés par un Olympique de Marseille discipliné et par le portier international français, Lille et en particulier Jonathan David ont eu le mérite d'y croire jusqu'au bout et de forcer leur destin. À l'affût sur une frappe de Jonathan Ikoné relâchée par le gardien marseillais, l'attaquant canadien a offert au LOSC un succès qui pourrait compter en fin de saison, et qui lui permet pour le moment de retrouver un trône de leader brièvement délaissé à l'Olympique Lyonnais. Avant de s'offrir le doublé, toujours sur un service d'Ikoné. Laborieux, mais globalement mérité.Fraîchement dépossédé de sa place de leader par Lyon, et sous la menace du PSG, Lille connaissait dès le coup d'envoi le deal : gagner, pour rester premier. Une donnée bien intégrée par les Dogues, qui étendent rapidement à la pelouse de Pierre-Mauroy la circulation en sens unique en vigueur dans la plupart des rues du centre-ville de Lille. Et mettent d'emblée la pression sur le but de Mandanda via un tir de Yaz?c? contré par la main de Balerdi (4), une reprise en pivot d'un Weah trop gourmand et une tête mollassonne de Çelik cueillie par l'international français (5), décisif ensuite sur cette demi-volée claquée de Sanches (14).