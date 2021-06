Dauphiné: Ineos battue dans sa spécialité

Le Kazakh Alexey Lutsenko vainqueur de la 4e étape du Critérium du Dauphiné, un contre-la-montre entre Firmigny et Roche-la-Molière, le 2 juin 2021 ( AFP / Alain JOCARD )

Battue dans sa spécialité, l'équipe Ineos du Britannique Geraint Thomas a dû laisser les deux premières places du contre-la-montre du Critérium du Dauphiné, mercredi, à Roche-la-Molière (Loire), à deux coureurs d'Astana, le Kazakh Alexey Lutsenko et l'Espagnol Ion Izagirre.

Une contre-performance ? A en juger par le résultat brut, l'équipe la plus puissante du peloton a été dominée sur le parcours exigeant de 16,4 kilomètres tracé près de Firminy (Loire). Son premier coureur, l'Australien Richie Porte, s'est classé 6e et son leader théorique, le Gallois Geraint Thomas, a pris la 10e place.

Thomas, le vainqueur du Tour de France 2018 et favori du Dauphiné, a bouclé cette 4e étape dans le même temps que l'Autrichien Lukas Pöstlberger, qui s'est surpassé pour sauver son maillot jaune.

Deuxième du classement désormais, à une seconde seulement de l'Autrichien, Lutsenko s'est vite consolé. "Le Dauphiné n'est pas fini", a réagi avec un petit sourire le champion du monde espoirs 2012, irrésistible dans ses grands jours comme il l'avait montré l'an dernier sur les pentes du Mont Aigoual dans le Tour de France.

Les écarts sont restés toutefois resserrés, conformément au but recherché par les organisateurs qui ont limité la distance par rapport aux chronos à venir du Tour de France. D'autant que le final, en montée, a joué un mauvais tour aux coureurs partis très vite. Thomas, qui comptait 10 secondes d'avance sur Lutsenko au pointage intermédiaire installé avant la mi-course (Km 7,5), a lâché 33 secondes au Kazakh dans la seconde moitié du parcours.

- Astana en forme -

L'Espagnol Ion Izagirre lors de la 4e étape du Critérium du Dauphiné, un contre-la-montre entre Firmigny et Roche-la-Molière, le 2 juin 2021 ( AFP / Alain JOCARD )

Parmi les coureurs susceptibles de viser le podium final, le Néerlandais Wilco Kelderman, troisième du Giro 2020, a grignoté quelques secondes en prenant la 4e place de l'étape. Les grimpeurs ont surtout limité la perte de temps à l'exemple du Néerlandais Steven Kruisjwijk (16 sec de retard sur Thomas) et surtout du Colombien Miguel Angel Lopez (19 sec), excellement placé.

Si le Français David Gaudu s'est situé à un très bon niveau (à 36 sec de Thomas), l'addition a été un peu plus élevée pour d'autres grimpeurs. Le Colombien Nairo Quintana a lâché 51 secondes au Gallois et l'Américain Sepp Kuss 54 secondes. Sans atteindre toutefois la cote d'alerte dans un chrono bouclé par le vainqueur à 45,5 km/h de moyenne, preuve de sa difficulté et de sa technicité.

Il reste que si les deux leaders d'Astana ont affiché leur forme dans ce département cher au fondateur de l'équipe Alexandre Vinokourov -le champion olympique 2012 s'était installé dans la Loire à son arrivée en France-, leur groupe est loin de présenter un bloc équivalent aux Ineos de Thomas et de Porte. Réduite à six coureurs, la formation kazakhe court en priorité après les succès d'étape, comme l'Espagnol Alex Aranburu a failli réussir mardi (2e).

Jeudi, la 5e étape entre Saint-Chamond (Loire) et Saint-Vallier (Drôme) se terminera sur les bords du Rhône. Avec un petit mur à 12 kilomètres de l'arrivée pour compliquer la tâche des sprinteurs, avant l'entrée en montagne.

jm/dlo