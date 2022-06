Darwin Núñez du Benfica à Liverpool : ceci est une évolution

Il est là, le gros lot du mercato. Contre un beau chèque de cent millions d'euros (75 plus bonus), Liverpool s'est offert les services de Darwin Núñez, courtisé par les plus grands d'Europe à la suite de son excellente saison sous les couleurs du Benfica. Et si tout laisse à penser que le "nouveau Cavani" a les épaules pour devenir un géant du club rouge de la Mersey, tout n'est pas encore parfait. A-t-il les épaules pour assumer ce nouveau statut ? Décryptage.

Manger à la table des plus grands n'est pas donné à tout le monde. Et c'est d'autant plus prestigieux quand c'est Virgil van Dijk qui dresse le couvert. Invité à lister ses plus grands adversaires dans une interview pour BT Sport en mai dernier aux côtés de Rio Ferdinand, le colosse desn'hésite alors pas à glisser le nom de Darwin Núñez. L'anciendu SL Benfica - qui portera d'ailleurs les mêmes couleurs que le défenseur néerlandais la saison prochaine – a marqué les esprits sous la tunique lisboète. Mais a-t-il vraiment les armes pour s'imposer à Liverpool et devenir un des plus grands avants-centres de la planète ?

We've got some ñews that we think you might like... ?? #DarwinDay pic.twitter.com/C70mBnzu4c

Bons baisers de Lisbonne

— Liverpool FC (@LFC) June 14, 2022À l'été 2020, alors que le mercato estival commence à s'agiter, une rumeur fait bondir toute la presse portugaise : Edinson Cavani, libre de s'engager où il le souhaite après avoir disputé sept saisons sous les couleurs du PSG, serait proche de rejoindre Benfica.et, les trois médias sportifs du pays, s'accordent à dire qu'aurait accepté l'offre formulée par l'écurie rouge. Le feuilleton s'enflamme, mais prend fin le 23 août. Ne pouvant pas s'aligner sur les exigences salariales de Cavani, le Benfica met fin aux discussions et décide de mettre le paquet sur un autre dossier pour vite oublier l'échec du plus grand buteur de l'histoire du PSG. C'est ainsi que Darwin Núñez met les pieds à l'Estádio da Luz. Même profil, même visage, même poste, même passeport, l'attaquant d'1,87m, relativement méconnu du…