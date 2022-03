Dario Cvitanich : "Il n'y a qu'à Nice où on m'a appelé Super Dario "

Après avoir composté leur billet pour la finale de la Coupe de France, les Niçois reçoivent le PSG de Messi ce samedi à l'Allianz Riviera (21 heures). En Argentine, la rencontre des Aiglons sera comme d'habitude suivie par Darío Cvitanich. À 37 ans, l'attaquant qui a fait chavirer le cœur des supporters rouge et noir de 2012 à 2015 est revenu à Banfield, le club de ses débuts, pour finir sa carrière. Entretien avec le buteur argentin qui a tenu tête à Zlatan et Aubameyang : " Super Darío ", la dernière idole du stade du Ray.

"Quand je vois les marques d'affection des supporters de Nice sur les réseaux sociaux, je me rends vraiment compte de la tendresse que les gens peuvent avoir pour moi. Sur le moment, on n'en profite peut-être pas assez."

C'est l'idée. Je suis en contrat jusqu'en décembre. C'est une façon de boucler la boucle. Je reviens là où tout a commencé il y a vingt ans. Les installations se sont beaucoup améliorées par rapport à mes débuts. C'est quelque chose de très particulier pour moi de voir que le dortoir où j'ai grandi porte aujourd'hui mon nom.Dans le football, on vit toujours à mille à l'heure. Quand tu joues, tu penses toujours à être à la hauteur le dimanche suivant et tu ne t'arrêtes jamais pour bien apprécier certaines choses. Je réalise maintenant ce qu'on peut produire chez les gens. Quand je vois les marques d'affection des supporters de Nice sur les réseaux sociaux, je me rends vraiment compte de la tendresse que les gens peuvent avoir pour toi, pour ce que tu leur as fait vivre. Sur le moment, on n'en profite peut-être pas assez. Le problème, c'est que tu ne peux pas revenir en arrière. Tu revois les vidéos sur YouTube et tu te dis :Plus grand, tu valorises un peu plus tout ça.Je veux essayer de les aider à profiter. Les jeunes sont très anxieux aujourd'hui. Si un gamin ne joue pas à un match, il a l'impression que sa vie de footballeur est finie. J'essaie de leur faire prendre du recul par rapport à tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, même si c'est très difficile. Aujourd'hui, ils sont bombardés d'informations en permanence, alors que moi, j'attendais le dimanche suivant pour savoir Lire la suite de l'article sur SoFoot.com