Danso avec les loups

Arrivé à Lens à l'été 2021, Kevin Danso s'est rapidement imposé comme une évidence et une valeur sûre du système de Franck Haise. Ce jeudi soir face aux Bleus, l'Autrichien a l'occasion de confirmer son excellent début de saison. Formé attaquant avant de progressivement reculer sur le terrain, le défenseur central a toujours su s'adapter rapidement.

Attaquant, email et Reading

Depuis quelques années, David Alaba se sentait sûrement un peu seul au sein d'une défense autrichienne pas franchement réputée pour sa robustesse. Désormais, la star du Real Madrid peut compter sur l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 : Kevin Danso. Le Lensois, qui a soufflé sa 24bougie ce lundi, est l'un des principaux acteurs de l'excellent début de saison des Sang et Or, au même titre que Florian Sotoca ou Brice Samba. Installé dans l'axe de la défense à trois de Franck Haise, l'Autrichien rayonne grâce à ses qualités physiques, mais aussi à ses aptitudes à la relance. Si l'on exclut les Parisiens, il est le joueur de notre championnat qui a le plus haut taux de passes réussies (93%), alors qu'il fait partie de ceux qui en ont le plus tenté. Après Facundo Medina, son coéquipier, et le Rennais Arthur Theate, il est également celui qui a gagné le plus de mètres vers le but adverse balle au pied (1,6 km). Débarqué d'Augsbourg à l'été 2021, Danso a su parfaitement intégrer les préceptes de Franck Haise., expliquait le coach artésien en mars dernier.