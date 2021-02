Dans un match fou et grâce à un triplé de Golovin, Monaco bat Nîmes

Dans un match en apparence déséquilibré et finalement aussi serré que fou, Monaco est allé battre Nîmes (4-3). Grâce à Aleksandr Golovin, impliqué sur les quatre réalisasions de son équipe (un triplé, une passe décisive), l'ASM enchaîne avec une septième victoire consécutive et reste très proche du podium. De leur côté, les Crocodiles s'enfoncent à la dernière place du classement malgré beaucoup d'envie affichée.

Nîmes 3-4 Monaco

Ferhat, un petit dans le Deaux de Golovin

Était-ce le dernier espoir, le dernier geste de survie du condamné à mort ? Dans une opposition complètement dingue et a priori déséquilibrée entre Monaco (quatrième de Ligue 1, six victoires d'affilée...) et Nîmes (dernier du championnat, entraîneur renvoyé...), l'ASM devait facilement s'imposer. Surtout quand, après douze minutes, elle menait de deux pions. Sauf que dans un ultime souffle, les Crocodiles se sont réveillés et ont réagi pour rendre le match fou. Mais on n'échappe pas à son destin, surtout quand se présente un bourreau du nom d'Aleksandr Golovin : grâce à un triplé et une passe décisive de son Russe, la Principauté a gagné. Comme prévu.Sans prendre de précaution à l'égard de la santé des personnes cardiaques qui sortiraient de leur sieste dominicale pour se poser devant ce match de Sudistes, les 22 acteurs démarrent tambour battant. Avec trois buts dans le premier quart d'heure, en faveur de Monaco. Oui, trois ! Mais seulement deux accordés, le dernier signé Ben Yedder étant refusé pour hors-jeu. N'empêche que l'ASM mène très vite 2-0, grâce à un doublé de Golovin : le Russe ouvre le score d'une volée du gauche sur un centre de Ballo-Touré au bout de quelques secondes, puis signe le break du droit... sur un centre de Ballo-Touré.