"Dans les médias, l'analyse tactique permet de combler un vide"

Jadis marginalisée dans les médias, y compris spécialisés, l'analyse tactique a tranquillement creusé son sillon au fil des ans : on lui dédie désormais des articles et rubriques spécifiques, alors que des journalistes ont même fait du décryptage du jeu leur domaine de prédilection. Alors que les plateaux TV et journaux pullulent désormais en palettes, schémas et statistiques en tous genres, on peut légitimement se demander si cette lecture plus scientifique du jeu ne risque pas de torpiller le peu de romantisme qu'il reste au ballon rond. Décryptage avec des journalistes, qui ont fait de la tactique leur dada.

Le casting

Philippe Doucet : Journaliste et précurseur de l'analyse tactique à la télévision française, inventeur de la fameuse palette, qui reste encore aujourd'hui un outil de référence de décryptage du jeu.



Julien Momont : Journaliste, notamment passé par RMC Sport et Téléfoot, où il a officié en plateau comme chroniqueur tactique et spécialiste des statistiques. Co-auteur des livres Comment regarder un match de foot ? et Les Entraîneurs révolutionnaires du football .



Dan Perez : Journaliste, spécialisé dans la tactique au journal L'Équipe .



Florent Toniutti : Journaliste très porté sur les contenus tactiques, passé par Eurosport, So Foot et Canal+. Cocréateur du podcast Vu du banc et du média indépendant Coparena.

Au commencement, il y avait la palette

En 1999, Canal venait d'obtenir les droits de la Ligue des champions, et c'est là que j'ai proposé mon concept de palette, pour disséquer visuellement le jeu avec un consultant, en l'occurrence Michel Platini. C'était novateur. Dès le lancement de Canal, en 1984, on avait incorporé quelques statistiques en plateau, la position des joueurs aussi, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin que ça.... D'ailleurs, dansou, on ne parlait pas vraiment de tactique. Une des publications précurseurs dans ce domaine, c'était le, un mensuel qui traitait de jeu dans les années 1970 de manière très intellectuelle et analytique , mais avec une audience assez restreinte.Personnellement, je pense que si on se replonge dans les articles ded'il y a 20 ou 30 ans, il y avait de la tactique, quand même. Aujourd'hui, il y a plus de contenus qui sont consacrés au sujet, en revanche, c'est certain.