Dans les groupes de supporters, des femmes très actives, mais encore à la marge

Elles représentent entre 10 et 30% des membres des groupes de supporters en France : dans ces environnements traditionnellement très masculins, les femmes restent largement minoritaires. Entre un engagement profond et la question de leur légitimité au sein des associations, ces filles qui se bougent au cœur des groupes racontent leur quotidien de supportrice.

"Souvent, on parle de charisme pour désigner ce qui fait un bon chef de groupe. Derrière, il y a des qualités socialement construites, comme le fait de donner de la voix, et une certaine performance de la masculinité" Stéphanie Guyon

Corinne Carême est l'une des membres fondatrices des Dodger's, groupe de supporters de l'OM. Pour elle, le foot est aussi une affaire de famille : son frère est le président de l'association., indique-t-elle. Sa mère, c'est Colette, 83 ans. Elle est l'une des plus anciennes supportrices du Vélodrome, et a également participé à la création du groupe. Mais est-il pour autant fréquent de voir des femmes, en France, au sein de ces associations qui donnent de la voix dans les stades ? Celles-ci sont encore largement minoritaires., évalue Madie Lecerf, 33 ans et qui a rejoint en 2016 le groupe des Red Tigers , à Lens., précise le sociologue Nicolas Hourcade , qui a notamment travaillé sur le fonctionnement des associations de supporters.Le supportérisme, une manière de prouver sa masculinité ?, pose Stéphanie Guyon. La sociologue a travaillé, entre 2002 et 2005, sur la présence des femmes au sein de ces structures, en suivant les ultras de l'AJ Auxerre. Elle a publié en 2007 un article, dans la revue… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com