Dans les frissons de Nantes

Auteur d'une vibrante deuxième période vendredi lors de la réception de Lens (3-2), le FC Nantes se stabilise en milieu de tableau et prouve, après une moitié de championnat, qu'il a retrouvé une âme.

Vendredi soir, c'était évènement à la Beaujoire, et pas seulement parce que le RC Lens de Franck Haise descendait en Loire-Atlantique. Disparu le 5 décembre à 72 ans, le Britannique John Miles était de retour dans la playlist du FC Nantes avec son tube "Music" , qui accompagnait systématiquement l'entrée des joueurs à Louis-Fonteneau jusqu'en 2008. Les Canaris ont pris leur temps, mais ils ont rendu un brillant hommage au musicien, lors de cette soirée face aux Sang et Or, avec une deuxième période étincelante pour prendre la tête au tableau d'affichage, in extremis, au terme des 90 minutes (3-2) . Un scénario jamais vu pour le FCN depuis seize ans, bien avant l'ère Kita donc. Il s'agit surtout de la toute première victoire nantaise face à une équipe du premier quart du championnat cette saison, tout simplement, même si ce n'est pas la meilleure version du RCL qui s'est présentée dans la cité des ducs de Bretagne. Mais ça n'a pas empêché Ludovic Blas de s'enflammer au coup de sifflet final :[...]

2005 - Nantes a gagné après avoir été mené de 2 buts lors d'un match de Ligue 1 pour la 1re fois depuis le 27 novembre 2005 contre Strasbourg (1-3 puis 4-3). À l'inverse, Lens n'avait plus perdu après avoir mené de 2 buts depuis le 20 septembre 1985 contre Paris. Folie. #FCNRCL pic.twitter.com/Bwiw4lfvH6

