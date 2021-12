Dans les coulisses du Stade poitevin, face au RC Lens

Ce dimanche, le Stade poitevin accueillait en 32es de finale de Coupe de France le très à la mode et très impressionnant Racing Club de Lens de Franck Haise au pays du Futuroscope. On y était.

Cinéma, maillot gri-gri et retrouvailles

Il n'est pas encore 10 heures du matin, mais dans les travées du stade Michel-Amand de Poitiers règne déjà une effervescence inhabituelle., rigole Jérôme, responsable buvette.Dans près de quatre heures, à 13h45, le coup d'envoi du match de la journée sera donné, mais, pour l'instant, pas de joueurs à l'horizon. Ce sont les bénévoles qui s'activent., détaille Céline, derrière le comptoir, occupée à servir les premiers demis de la journée et dont le regard est coincé entre le masque et l'énorme bonnet de Noël.L'habitude, au stade Michel-Amand, ce sont quelques centaines de spectateurs, qui viennent assister aux matchs du Stade. Le club de Poitiers, qui évolue en National 3, croise cette année le fer en championnat avec le Stade bordelais ou les réserves des Girondins de Bordeaux et des Chamois niortais, avec l'ambition assumée de décrocher une promotion rapidement. Il s'en est donné les moyens : il a attiré sur son banc cet été Xavier Dudoit, ancien joueur pro à Lorient et ex-entraîneur de Romorantin, et a plus recruté que le PSG (8 nouveaux arrivants) pour tenter d'entamer la remontée du club dans les plus hautes sphères du football français, auxquelles il n'a plus goûté depuis le milieu des années 1990 et une saison en deuxième division en 1995-1996. La saison précédente, le Stade poitevin avait écrit la plus belle page de son histoire en se payant l'AS Monaco de Lilian Thuram et Mickaël Madar en seizièmes de finale de Coupe de France (2-1). Il n'était également pas passé loin de s'offrir en 2019 le scalp de Rodez, alors en Ligue 2, dès le huitième tour de Coupe (1-3).Autant dire que les exploits du mois de décembre, le Stade poitevin connaît. Aux alentours de 12h30, et alors que "Jingle Bells" a déjà résonné une bonne douzaine de fois, les premiers encouragements se font entendre : les joueurs poitevins sortent fouler la pelouse après le brunch. Décontractés, mais remontés à bloc., confie le milieu de terrain Brian Mériguet, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com