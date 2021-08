Dans les coulisses des dernières heures du mercato

Le marché des transferts. Ce monde magique où des mois de travail peuvent partir en fumée en quelques minutes, pendant qu'une piste sortie de nulle part peut se boucler en trois coups de fil. Dans les coulisses des négociations, certains dossiers prennent une tournure improbable. Comme quand Valentin Rongier a dû poireauter toute une journée à l'hôtel, ou quand un joueur s'est bagarré pendant une heure et demie dans les bureaux d'Amiens. Un agent et un directeur sportif nous racontent en détail les coulisses de ces moments épiques.

Franck Belhassen, agent de Valentin Rongier : "Il m'est venu une idée dans la nuit"

"Lors du dernier jour, on se rend compte qu'il n'y a plus grand-chose de rationnel. On se prépare psychologiquement au fait que tout ou rien ne peut se passer. Les négociations pour le transfert de Valentin Rongier à Marseille avaient commencé plusieurs jours avant la fin du mercato, mais on a eu des changements de direction assez fous de la part de Nantes. Finalement, on part le 30 vers 10h30, on arrive à 12h sur place avec l'objectif de finaliser. Valentin est pris en main par l'OM pour faire sa visite médicale, son contrat est quasiment ficelé, on est en train de négocier les derniers détails de la transaction. Mais il y a des changements constants de la part de Nantes, c'est souvent de leur côté d'ailleurs... Lui ne voulait que Marseille, il avait refusé plusieurs opportunités.Le 31, on a toute la journée pour terminer les documents. À 20h ce n'est toujours pas fait, 22h non plus, et il faut finir avant minuit, mais on n'y arrive pas parce qu'il y a toujours une virgule ou un chiffre qui se rajoute. À ce moment-là, on se dit :On s'est donné 24 heures de plus. Quand on sort de la Commanderie à 00h30, Valentin croit que c'est mort. Et il a raison, parce que généralement, on passe à autre chose. Il était dans l'état d'esprit de se dire :, et c'est ce qui était prévu. Moi aussi, je suis très pessimiste. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que dans la voiture pour rentrer à l'hôtel, j'ai commencé à avoir une idée qui restera secrète pour satisfaire ce qu'il manquait du côté de Nantes. Andoni Zubizarreta m'a dit :On n'est clairement pas allé à l'hôtel pour dormir, c'était Lire la suite de l'article sur SoFoot.com