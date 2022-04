information fournie par So Foot • 28/04/2022 à 06:00

Dans le port de Rotterdam, y a des Marseillais qui rêvent

Fini les plaisanteries. L'Olympique de Marseille a parfaitement négocié son déclassement en Ligue Europa Conférence jusqu'ici. Mais après les amuse-gueule - pimentés - qu'ont étés Qarabağ, le FC Bâle et le PAOK Salonique, voilà que se dresse Feyenoord sur la route du tout nouveau trophée européen. Un adversaire d'un autre calibre, qui donne une belle opportunité à l'OM : celle de s'affirmer comme une puissance continentale, en s'imposant dans une compétition dont le dernier carré ne fait plus rire grand monde.

Feyenoord Olympique de Marseille 28/04/2022 à 21h Ligue Europa Conférence Diffusion sur

Les petites dates font les grands rendez-vous. Voilà un principe auquel se plie parfaitement le 9 décembre 2021. En cette soirée morose, l'OM reçoit le Lokomotiv Moscou pour la dernière journée de Ligue Europa et sauve l'honneur en glanant grâce à Arkadiusz Milik la première victoire de sa campagne européenne. Le club phocéen composte du même coup son billet pour la cadette des compétitions continentales : la Ligue Europa Conférence. Pas de quoi dérider les Marseillais, conscients de l'échec cuisant que représente alors leur troisième place., synthétise Mattéo Guendouzi au micro de W9.Cinq mois plus tard, la déclaration prend toute sa saveur. Voilà que l'Olympique de Marseille, plus sûr que jamais de ses forces, s'apprête à croiser le fer avec le déroutant Feyenoord de Rotterdam, pour gagner le droit de disputer une nouvelle finale de Coupe d'Europe, quatre ans après celle de Ligue Europa à Lyon, perdue contre l'Atlético (0-3). Un défi à la hauteur des ambitions qu'affiche l'OM, pouvant…