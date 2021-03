Dans le port de Marseille, les "Elégantes" retrouvent de l'allure

"Les Elégantes", anciennes grues portuaires rénovées, le 16 mars 2021 à Marseille ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Hautes de 40 mètres, elles se dressent sur les digues du port de Marseille, face à la Méditerranée: cinq grues témoins du passé industriel et maritime de la ville viennent d'être rénovées et peuvent désormais porter fièrement leur surnom d'"Elégantes".

Mises en service en 1961 afin d'accompagner le développement de l'activité du premier port de France, les grues inutilisées depuis des années et dont les structures en acier avaient été endommagées par les embruns ont subi un "lifting" pendant trois ans.

Ces impressionnantes structures d'acier aux airs de girafes avec leurs flèches montant dans le ciel azur tels de longs cous, ont été recouvertes d'une peinture grise tandis que les cabines de commandement ont été rehaussées de bleu.

Un investissement de plus d'un million d'euros, financé par la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (400.000 euros) et le Grand Port Maritime de Marseille (600.000 euros), ont été nécessaires pour rénover ces outils industriels iconiques qui marquent les automobilistes dès leur entrée dans la ville via l'autoroute A55.

Symboles du patrimoine industriel de Marseille, les cinq grues de 72 à 110 tonnes chacune avaient déjà réchappé au ferraillage en 2001. Ces engins de levage étaient capables de soulever une charge de six tonnes jusqu'à une portée de 22 mètres et avaient été conçus sur mesure pour le port phocéen.

Premier port français, en tonnage de marchandises (80 millions de tonnes), Marseille-Fos accueille habituellement près de 10.000 navires par an sur une surface s'étendant sur plus de 10.000 hectares.

En 2020, le chiffre d'affaires du port méditerranéen a baissé pour la première fois depuis 2013 (-14% à 145 millions d'euros) en raison notamment de l'épidémie de Covid-19.

