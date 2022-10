Dans le désert du Qatar, oeuvre d'art cherche visiteurs désespérément

Photo prise le 7 août 2022 montrant l'oeuvre intitulée "East-West/West-East" de l'artiste américain Richard Serra dans le désert du Qatar, à 70 km de Doha ( AFP / Mustafa ABUMUNES )

Du sable à perte de vue et soudain des tours sombres qui semblent sortir de terre. Pour aller voir l'oeuvre de l'artiste américain Richard Serra dans le désert du Qatar, le visiteur doit être curieux et... motivé.

Située à 70 km de la capitale Doha, l'installation s'intitule "East-West/West-East" ("Orient-Occident/Occident-Orient") et consiste en un ensemble de quatre tours en acier rouillé d'une hauteur de plus de 14 mètres chacune et qui s'étend sur un kilomètre.

Cette partie du désert située dans la réserve naturelle de Brouq, réputée pour ses paysages grandioses, est isolée et accessible uniquement en 4x4. Peu de panneaux de signalisation indiquent le site et l'enlisement des véhicules dans le sable n'est pas rare, explique Firas, un Syrien qui travaille comme guide touristique au Qatar depuis 2006.

Sans compter la température pouvant monter jusqu'à 50 degrés Celsius, susceptible de décourager même les plus férus d'art contemporain.

Abdulrahman Al Ishaq, directeur de l'art public au Qatar Museums, l'institution publique chargée de gérer les musées, reconnaît qu'il n'est pas aisé d'aller contempler l'installation du célèbre artiste américain. Mais il compare le trajet pour s'y rendre à "un pèlerinage". "La découverte de l'oeuvre d'art commence par le chemin effectué", indique-t-il.

L'oeuvre de Richard Serra est l'un des exemples de l'investissement massif du Qatar dans l'art, une tendance accélérée à l'approche de la Coupe du monde durant laquelle les fans de football pourraient chercher des activités entre les matchs.

Le pays se prépare à accueillir plus d'un million de personnes pour cet évènement qui débute le 20 novembre.

- Actes de vandalisme -

En attendant, l'oeuvre de l'artiste américain fait l'objet de peu de publicité, et sur place, des agents de sécurité chargés de surveiller le site 24 heures sur 24 se retrouvent souvent seuls.

"Les jours où il y a beaucoup de visites, on peut avoir une centaine de personnes", explique l'un d'eux.

Richard Serra, 83 ans, est l'un des sculpteurs américains vivants les plus connus. Ses créations pèsent des tonnes et sont exposées partout dans le monde.

Le sculpteur a été chargé d'installer ses blocs dans le désert par cheikha Al-Mayassa Al-Thani, la soeur de l'émir du Qatar et présidente de Qatar Museums.

Son oeuvre est étroitement surveillée par des agents de sécurité depuis que des actes de vandalisme ont été commis en 2020 et 2021, à l'issue desquels au moins six personnes ont été arrêtées.

Photo prise le 7 août 2022 montrant des touristes et une partie l'oeuvre intitulée "East-West/West-East" de l'artiste américain Richard Serra dans le désert du Qatar, à 70 km de Doha ( AFP / Mustafa ABUMUNES )

Abdulrahman Al Ishaq déplore que le nettoyage ait coûté "cher". "Idéalement, nous ne devrions pas toucher une telle oeuvre d'art parce qu'elle va naturellement se rouiller avec le temps", explique-t-il.

Plus de 40 oeuvres d'art sont exposées au Qatar, en extérieur comme dans des parcs ou bien dans des hôtels, comme une sculpture de 4,25 mètres d'un coq bleu de la sculptrice allemande Katharina Fritsch.