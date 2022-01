Dans la tête de Philippe Clement

Plus de quatre ans après avoir rendu ses premières copies sur un banc professionnel au Freethiel de Beveren, Philippe Clement, 47 ans et triple champion de Belgique en titre, a été choisi par l'AS Monaco pour prendre la suite de Niko Kovač et ainsi vivre une première expérience à l'étranger. Mais quels sont les secrets de ce type qui ne sait que gagner ?

" Quand on est joueur, souvent, on ne regarde que le ballon, mais lui te force justement à ne pas le regarder. Il te fait comprendre qu'un appel à vide est parfois plus important." Dieumerci Ndongala

La vingtaine à peine entamée, Dieumerci Ndongala est debout, en pleine nuit, dans un parking d'Esch-sur-Azette. C'est le début des années 2010, le créatif ailier congolais a quitté Liège et l'académie Robert Louis-Dreyfus du Standard depuis quelques mois à peine pour rejoindre le Luxembourg, et, sur conseil de son nouveau coach, il n'est plus seulement footballeur, mais aussi gardien de parking. Ce qui lui offre deux cadeaux : une cure d'humilité et une prise de conscience. Interrogé un jour par, il expliquera :Après deux spectaculaires saisons au Luxembourg, des milliers de dribbles et les premières sélections avec les équipes de jeunes de la République démocratique du Congo, Dieumerci Ndongala s'offre ensuite un retour en Belgique, d'abord en troisième division (à La Louvière, où il retrouve son mentor Sébastien Grandjean), puis à Charleroi, à La Gantoise et au Standard. Hic : le club que l'ancienne promesse retrouve tire la langue et une sale pubalgie pourrit la vie du joueur, finalement prêté à Genk, en février 2018. En arrivant sur place, Ndongala a rendez-vous dans un bureau avec un homme : Philippe Clement., rembobine celui qui porte alors le numéro 77 en référence à un verset