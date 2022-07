Dans la douleur, l'équipe de France se qualifie pour les demi-finales de l'Euro

France 1-0 Pays-Bas

Les Oranje pressées

Les sifflets du New York Stadium au coup de sifflet final traduisent bien la déception du public acquis majoritairement à la cause des Néerlandaises. Mais au terme de 120 minutes aussi intenses que frustrantes, ce sont bien les championnes d'Europe qui passent à la trappe de ce quart de finale dont les Bleues nouvelles génération ont réussi à s'emparer, pour la première fois depuis dix ans. Dans la douleur, avec un penalty en guise de juge de paix, mais peu importe. Le signe indien est enfin brisé.Démarrant pied au plancher, l'équipe de France reste fidèle à ses départs-canon depuis le début de l'Euro. Tradition estivale oblige, les Néerlandaises font du camping, mais pas dans les Cévennes, sinon dans leur moitié de terrain. Hormis une tête en retrait hasardeuse de Sakina Karchaoui vers Pauline Peyraud-Magnin, dont la portière française se saisit en deux temps, pas d'occasion franche à signaler pour les Lionnes, lesquelles ne sortent qu'un petit temps fort dans le premier acte. Tout le contraire des Bleues qui, elles, parviennent à surmonter l'agressivité montrée par Daniëlle Van De Donk et Jackie Groenen, en multipliant les combinaisons intéressantes à deux ou à trois, mais sans jamais parvenir à concrétiser.Visiblement agacée par la qualité trop parfaite de la pelouse du New York Stadium, Delphine Cascarino se charge d'y planter quelques grosses patates. Trois exactement, dont une mine à 25 mètres qui s'écrase sur le poteau de Van Domselaar peu avant la demi-heure de jeu et frustre encore un peu plus les Françaises qui, à défaut d'endormir leurs adversaires, ne parviennent pas à les assommer. Le destin lui-même ne semble pas être en faveur des Bleues lorsqu'il met le genou de Stefanie Van Der Gragt sur la… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com