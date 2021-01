Danny Ings, Saint parmi les Saints

En déplacement à Southampton ce mardi, Arsenal aura à contenir l'un des plus redoutables canonniers du Royaume en la personne de Danny Ings. L'attaquant de 28 ans a planté 29 buts sur ses 50 derniers matchs de Premier League, rien que ça. Sacrée revanche pour un gamin qui avait été refusé par les Saints à cause de sa taille.

Lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts

1790. Voilà le nombre de jours qui se sont écoulés entre les deux premières capes de Danny Ings. Lancé en Lituanie à l'automne 2015 quand le sélectionneur national s'appelait encore Roy Hodgson, l'attaquant a dû patienter près de cinq ans pour renouer avec le maillot anglais, en septembre dernier. À l'image de son histoire avec les, le natif de Winchester a connu une trajectoire loin d'être rectiligne. Mais Ings a surmonté chacun des obstacles qu'il a rencontrés comme unefface chaque haie qui se présente devant lui, à force de travail et de persévérance. Jusqu'à s'imposer comme l'un des meilleursoutre-Manche.Le jeune Danny grandit à Netley, juste à côté de Southampton, en rêvant de porter le maillot des. Premier coup sur la tête à l'âge de dix ans : le club du Hampshire le recale de son Academy, jugé trop petit. Chelsea n'en veut pas non plus, mais Ings se relève et retourne aux sources, savourant le plaisir simple de taper la balle avec le club amateur d'Itchen Tyro. Jusqu'à ses 15 ans, et un essai concluant à Bournemouth. Le pied est dans la porte, hors de question de laisser passer sa chance. Envoyé s'aguerrir à Dorchester, en sixième division, en 2010, il revient chez lesremonté comme un coucou. Résultat : sept buts en League One entre janvier et avril 2011. Ingsy marque même en play-offs contre Huddersfield, mais son équipe s'inclinera aux tirs au but., se rappelle Mathieu Baudry.