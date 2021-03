Danny Dempsey-Parr : "Mbappé pourrait trouver à Anfield la motivation dont il a besoin pour gagner la Ligue des champions"

Une saison décevante pour le champion en titre d'Angleterre, et ses supporters en deviennent presque désespérés, au point de vouloir prendre les choses en main. Comme ces deux fans de Liverpool qui ont décidé de créer une cagnotte en ligne pour s'attacher les services d'un certain Kylian Mbappé, rien que ça. Objectif : récolter 290 millions d'euros et faire débarquer la star du Paris Saint-Germain outre-Manche pour porter le maillot des Reds. Entretien avec Danny Dempsey-Parr, un des deux organisateurs de cette tentative de transfert insolite et pour qui "Dream Bigger" s'applique au pied de la lettre.

"Nous avons pensé qu'avec nos 100 millions de fans à travers le monde, il n'y avait besoin que d'un don de 2,50 livres par personne pour réunir les frais du transfert."

Avec Harry Glover, nous avions une discussion sur Mbappé et sur les clubs dans lesquels il pourrait signer après le PSG. Nous nous sommes rendu compte qu'à un prix probablement supérieur à 200-250 millions de livres sterling, très peu de clubs dans le monde pouvaient se le permettre. Il n'y a que Manchester City, Barcelone, le Real Madrid et Paris. Et puis il y avait eu quelques rumeurs qui ont lié Liverpool et Mbappé, ce qui est bien sûr toujours passionnant, mais nous savions que nous ne pourrions jamais nous le permettre. Nous avons alors pensé qu'avec nos 100 millions de fans à travers le monde, il n'y avait besoin que d'un don de 2,50 livres par personne pour réunir les frais du transfert. Alors bien sûr, c'est irréaliste, mais cela nous a fait penser qu'une telle idée aiderait les clubs ayant une grande base de fans pour collecter des fonds pour les transferts afin d'aider à concurrencer les clubs les plus riches.Mbappé a déjà fait l'éloge de Liverpool la saison dernière, il nous a qualifiés deet a déclaré que nous avions. Il fait partie de la nouvelle génération de joueurs de classe mondiale. Jeune, très habile et très excitant.