Danilo de sauvetage

Pour son quart de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich, le Paris Saint-Germain ne pourra pas compter sur son capitaine Marquinhos, blessé. Pas grave, Mauricio Pochettino pourra toujours s'appuyer sur Danilo Pereira qui a prouvé lors de la manche aller qu'il pouvait largement dépanner au poste de défenseur central. Et surtout qu'il était redevenu le joueur qu'il était au FC Porto.

Le test face à l'OL

Mauricio Pochettino est un homme prévoyant. Après son premier match au Parc des Princes - victoire contre Brest en Ligue 1 (3-0) -, l'entraîneur argentin était questionné sur les choix de son prédécesseur Thomas Tuchel et notamment ceux de mettre Marquinhos au milieu de terrain et Danilo en défense. Si l'ancien coach de Tottenham avait confié qu'il préférait le Brésilien derrière et le Portugais dans le cœur du jeu, il avait toutefois précisé que cela pouvait changer à l'avenir :Bien lui en a pris. Car si depuis les débuts de Pochettino, Marquinhos n'a jamais quitté son poste de défenseur central, Danilo Pereira, lui, a parfois été utilisé derrière. Et c'est d'ailleurs à ce poste que le vainqueur de l'Euro 2016 devrait évoluer lors du quart de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich en raison de la blessure du capitaine du PSG.Légèrement saoulé d'avoir dû évoluer en défense centrale sous Thomas Tuchel, Danilo Pereira était heureux de savoir que Mauricio Pochettino comptait sur lui au milieu de terrain, comme il l'a expliqué en janvier dernier àC'est d'ailleurs à ce poste que Danilo a rappelé pourquoi Paris était venu le chercher à Porto en retrouvant son niveau ces dernières semaines, à l'image de son match face à l'Olympique lyonnais, où il s'est même payé le luxe d'inscrire un pion. Histoire d'embellir encore un peu plus une rencontre au cours de laquelle il a avalé les milieux lyonnais, coupant toutes les lignes