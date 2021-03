Daniil Medvedev : "Franck Ribéry m'a fait rêver"

Il est devenu ce lundi le deuxième meilleur joueur de tennis de la planète, place qui n'avait plus été occupée par un joueur hors Big 4 (Djokovic, Federer, Nadal, Murray) depuis juillet 2005. C'est dire la performance de Daniil Medvedev, qui compte déjà deux finales de Grand Chelem (US Open 2019, Open d'Australie 2021). Depuis la fin de saison dernière, le Russe est d'ailleurs le joueur le plus en forme du circuit ATP, lui qui vient de remporter l'Open 13 de Marseille après avoir triomphé au Rolex Paris Masters et au Masters de Londres. Mais outre sa passion pour la petite balle jaune, le joueur de 25 ans en possède une autre pour le ballon rond. En particulier pour le Bayern Munich. Entretien avec cet amoureux de Mario Gómez.

Non. Honnêtement, c'est un pur hasard de bien jouer en même temps que le Bayern, même si j'en suis très content. Parfois, ça peut quand même servir... J'ai, par exemple, regardé la finale de Ligue des champions contre le PSG juste avant mon premier tour à l'US Open. Le match devait être à 13h heure américaine, et j'avais demandé à mon coach de m'entraîner à 11h. Pour finir à midi, manger tranquillement et mater la finale. J'étais dans mon vestiaire, connecté à mon téléphone. J'étais super heureux, avant d'entrer sur le court. Bon, après, c'est rare. En dehors d'une finale de C1, on ne décale jamais l'entraînement.Disons que quand j'étais plus jeune, je me souviens que je passais un bon week-end si le Bayern gagnait ses matchs. Quand le Bayern perdait, c'était plus dur. Je me rappelle avoir été très triste, par exemple, après la défaite en finale de Ligue des champions contre Chelsea. Mais maintenant que j'ai beaucoup de choses à faire dans le tennis, j'utilise le foot pour déconnecter. J'adore toujours ça, mais je sais que ma vie ne dépend pas du football.Comme je le disais, depuis que j'ai six-huit ans, j'aime suivre le foot. Le Bayern était bon Lire la suite de l'article sur SoFoot.com