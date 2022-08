Daniel Riolo et RMC dans le viseur du clan Mbappé pour des propos diffamatoires

C'est tout de suite moins Riolo.Dans son émission de mardi soir , L'After Foot s'est penché sur les dernières affaires concernant Paul Pogba. Le nom de Kylian Mbappé est apparu dans la conversation, notamment dans la bouche du chroniqueur Daniel Riolo :[Kylian Mbappé]Ces propos ont rapidement été supprimés du compte Twitter de la radio, mais n'ont pas échappés à l'entourage de l'international français.

Il s appelle sabri .O .. et c est vrai kylian et son entourage l ont mis de côté .. mais lui il sait pourquoi d ailleurs ça ferait une belle étude de cas quand on parle des entourages..Alors svp libre à vous d informer mais veuillez rapporter les fait et la vérité .. MERCI

— lamari fayza (@FayzaLamari) August 31, 2022En réponse à un tweet qui avait capturé cette séquence avant sa suppression, Fayza Lamari, mère de Kylian, a assuré qu'uneest à l'étude contre(la radio et son journaliste) et, dit l', depuis écarté de son entourage. D'après, c'est l'attaquant parisien en personne qui souhaite mener cette action.Que des bonnes vibes dans le foot français en ce moment.