Daniel Ollivier : "Le jeu à la nantaise n'est pas une histoire passée"

À travers le livre L'Alchimie du jeu à la nantaise publié mi-octobre, Daniel Ollivier raconte les 40 ans qui ont fait la légende du FCN, via le parcours des quatre coachs historiques du club : José Arribas (1960-1976), Jean Vincent (1976-1982), Jean-Claude Suaudeau (1982-1988 et 1991-1997) et Raynald Denoueix (1997-2001).

"Gérard Houllier me disait : Nantes ne pourra jamais prétendre être un des quatre ou cinq plus grands clubs, en revanche il n'y a aucune raison que Nantes ne puisse pas être le Leipzig de demain."

La première chose, c'est le plaisir que mes différents interlocuteurs ont à chaque fois renvoyé de leurs propres expériences du jeu à la nantaise. Le fait que ça reste quelque chose de très vivace dans leur mémoire. Ça s'est traduit par des interviews d'une grande richesse. Ça m'amène à considérer que le jeu à la nantaise n'est pas une histoire passée et non reproductible. Ça reste possible pour un club de football, à condition d'y mettre les ingrédients : un projet de jeu qui s'inscrit dans un projet de club, qu'on puisse avoir le temps de construire. C'est cette envie de communiquer, de transmettre, qui a transparu chez ces personnes.J'ai réalisé une interview avec Gérard Houllier, malheureusement quelques jours avant son décès . Je lui avais demandé s'il y avait pour lui, derrière le jeu à la nantaise, une réalité en tant coach, s'il trouvait une légitimité à utiliser ce terme, car il avait été contemporain de Coco Suaudeau et de Raynald Denoueix . Il m'avait confirmé qu'il y avait une vraie philosophie de jeu. Et à la question de savoir si c'était reproductible, il m'avait évoqué sa propre expérience personnelle avec Red Bull, notamment pour les clubs de Salzbourg et plus particulièrement Leipzig, et le fait qu'ils avaient utilisé des ingrédients que lui-même avait mis en œuvre à Lyon.Créer une académie, c'est-à-dire un centre de formation avec une philosophie de jeu, le fait que toutes les équipes vont jouer de la même manière… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com