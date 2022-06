Daniel Austin sur Twitch, après la finale de C1 : "La police a mis en place une tactique pour gérer des hooligans"

Les vraies victimes se font entendre.Le journaliste sportif anglais Daniel Austin était présent au Stade de France pour la finale de la Ligue des champions. Comme de nombreux fans de Liverpool, il a subi les tristes scènes de violences., a-t-il expliqué sur la chaîne Twitch dece vendredi, mettant en lumière la différence de traitement entre les supporters anglais et espagnols. Au regard des versions données par Gérald Darmanin (ministre de l'Intérieur) et Amélie Oudéa-Castéra (ministre des Sports) , parlant d'une responsabilité des Anglais, il a décidé d'apporter des preuves pour démonter leursGérald Darmanin avait accusé les supporters desd'être venus en nombre au Stade de France, avec entre 30000 et 40000 personnes munis de faux billets. Un chiffre ahurissant pour Daniel Austin qui réclame des vidéos aériennes des hélicoptères qui volaient autour du stade pour prouver cette présence. Les Anglais ont également été blâmés pour avoir demandé des tickets sous format papier. Or, comme le montre le journaliste, des billets papier étaient édités pour toutes les rencontres de Ligue des champions cette saison. Mais en réalité, lui n'a même pas eu à scanner son QR code pour rentrer dans le stade. Après avoir attendu dans une foule… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com