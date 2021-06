Dani Olmo, les retrouvailles croates

Un air de déjà-vu flottera pour Dani Olmo à l'heure de défier la Croatie, ce lundi à Copenhague. Joueur du Dinamo Zagreb durant six ans (2014-2020), l'ailier est désormais un international espagnol établi qui défiera bon nombre d'anciens coéquipiers au Parken Stadium de Copenhague.

EspagneCroatie Le 28/06/2021 à 18h Diffusion sur

Exister loin de la Catalogne

Luka Ivanušec, Joško Gvardiol, Bruno Petkovi?, Mislav Orši? et Dominik Livakovi?. Autant de noms et de joueurs présents dans le groupe croate que Dani Olmo connaît par cœur. Des anciens coéquipiers au Dinamo Zagreb, que l'ailier de laa fréquentés lors de son passage dans ce monument du football croate (2014-2020) et qu'Olmo cherchera à mettre dans sa poche durant (au moins) 90 minutes.Le 31 juillet 2014, la Masia disait au revoir à l'une de ses plus belles promesses. Daniel Olmo Carvajal surprend tout son monde, non pas par sa décision de quitter le FC Barcelone à 16 ans, mais bien par la destination qu'il choisit de rallier. C'est en effet pour le Dinamo Zagreb qu'opte le natif de Terrassa, au moment de tracer un parcours professionnel bien établi., déclarait-il à son arrivée au club. Car au Barça, et malgré une sérieuse réputation, ses chances d'intégrer l'équipe première Lire la suite de l'article sur SoFoot.com