So Foot • 03/07/2021 à 06:00

Danemark : l'ascension de Joakim Mæhle

Il aurait pu poser ses valises à Marseille l'automne dernier, il a fini par atterrir à l'Atalanta cet hiver pour découvrir les joies de la Serie A. Surtout, Joakim Mæhle a confirmé cet été, entre deux courses de folie, que la Dea ne s'était pas trompée en l'attirant dans ses filets. Un vent de fraîcheur aussi glaçant que les eaux de l'Arresø souffle sur l'Euro, pour un garçon qui n'aurait pourtant jamais cru devenir un jour professionnel.

" Les mecs du Nord sont ultra-sérieux au contraire de ceux de Copenhague qui sont des grandes gueules." Rasmus Thellufsen, ancien coéquipier de la bête

La voie du Nord

Les supporters de Genk ont appris à l'aimer, ceux de l'Atalanta en sont dingues, et les Danois l'adorent. Que demander de plus ? À 24 ans, Joakim Mæhle, qui pèse deux buts dans cet Euro, s'impose comme une évidence pour les amoureux du beau jeu. Pas vraiment surprenant quand on se penche sur son parcours aussi attachant qu'inspirant.Dans le Jutland, au Nord du Danemark, "Mæhle" signifie "courage" ou "abnégation". Un trait de caractère puissant qui sied parfaitement au jeune Joakim. Originaire de la bourgade d'Østervrå (1300 habitants), le petit garçon s'initie très vite aux joies du ballon rond. En 2009, soutenu par un paternel conscient de son talent, il intègre ainsi l'académie du géant local : l'Aalborg BK., raconte son ancien coéquipier Rasmus Thellufsen.Mais en dépit de la bonne volonté, les débuts s'avèrent extrêmement compliqués. En proie à de sérieux problèmes physiques liés à une croissance trop rapide, Mæhle, hanté par ce rôle de buteur qu'il n'arrive pas à assumer, traîne son spleen à l'infirmerie., se remémore Magnus Christensen, un autre compagnon de l'AaB. La lassitude pointe le bout de son nez, mais l'adolescent se ressaisit, espérant faire tourner la chance.