information fournie par So Foot • 03/06/2022 à 06:00

Danemark de luxe

Équipe coup de cœur du dernier Euro, le Danemark se présente au Stade de France ce vendredi, dans le cadre de la première journée de la Ligue des nations. Avec l'Euro comme fer de lance, la sélection scandinave entend bien surfer sur la dynamique qu'elle a vu naître l'été dernier et qu'elle entretient depuis.

France Danemark le 03/06/2022 à 20:45 Diffusion sur

Étincelles puis feu d'artifice

Demi-finaliste surprise de l'Euro, qualifié pour la prochaine Coupe du monde haut la main, le Danemark n'est pas ce tube de l'été que tout le monde oublie aux premières feuilles orangées tombées des arbres. L'attrait du Danemark, vecteur de tant d'intérêt, a traversé les quatre saisons. Nous revoilà à l'aube de l'été, et d'un avenir rayonnant pour la descendance footballistique de Michael Laudrup, trente ans après le sacre européen de 1992.En effet, le Danemark n'a pas fait du supplément d'âme "jouer pour Eriksen" unpour se retrouver à perdre un vulgaire match en Lettonie juste après. Pour leur premier match post-Euro dans un Parken plein à craquer – il s'agit alors d'un match de qualification pour le Mondial qatari –, les Scandinaves ont proposé un récital de football face à une pauvre équipe d'Écosse dépassée par les événements. Brillants tant offensivement que défensivement, les Danois encaissent leur premier but des éliminatoires à la neuvième journée, puis subissent leur seul revers lors de leur dixième et ultime match face à de revanchards Écossais. Des attaques placées à base de sorties de balle remarquables aux contres éclair sur fond de phases de transitions diaboliques : lan'a que… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com