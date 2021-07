Danemark - Allemagne, 1992 : les Danois dynamitent la Mannschaft !

C'est l'une des plus grandes sensations de l'histoire du foot. Repêchés in extremis pour disputer un Euro 1992 infesté de grands requins allemand, néerlandais, anglais et français, le petit Danemark a décroché un Graal qui ne lui était pourtant pas destiné...

Danemark - Allemagne (2-0) - Finale de l'Euro 1992 - 26 juin 1992

Buteurs : Jensen (18e), Vilfort (78e)

Möller-Nielsen : "Éclatez-vous : vous n'avez rien à perdre !"

Dans la culture anglo-saxonne, en politique ou en sport, ce sont ces trois mots qui évaluent par ordre décroissant les prétendants à la victoire finale. Quand l'Euro 1992 débute en Suède ce 10 juin, le petit Danemark est clairement l'(le sorti d'entrée) de ce tournoi à huit nations. Le 30 mai, la sélection danoise, deuxième et éliminée en qualifications, a été repêchée au détriment du qualifié de sa poule, la Yougoslavie, sanctionnée par l'ONU, puis par la FIFA pour cause de guerre dans les Balkans.La légende racontera que lesétaient tous déjà partis au soleil de la Costa Brava et qu'ils étaient revenus en tongs la veille de la compète. C'est largement inexact, comme le rappela Kim Vilfort dans(équipe post-URSS, NDLR)Le gros de la sélection était donc bien là, d'autant plus que le championnat local s'achevait fin mai. Mais il ne reste que dix jours pour se préparer... Heureusement, les joueurs se connaissent bien pour être, pour la plupart d'entre eux, passés par le club de Brøndby, les Espoirs et l'équipe olympique. Ces deux sélections ayant été coachées par le sélectionneur du tournoi 1992, Richard Möller-Nielsen. Une culture "allemande" cimente également un groupe dont pas mal de gars sont titulaires en Bundesliga. Un détail qui va compter... Enfin, un petit drame interne agrège aussi les volontés. La petite fille cancéreuse de Vilfort, 6 ans, est en phase terminale à l'hôpital de Copenhague :confessera le défenseur John Sivebaek dans