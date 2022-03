Dan Delaunay (Versailles), spécialité Coupe de France

Gardien de but du FC Versailles 78, Dan Delaunay a réussi l'exploit de se qualifier pour une deuxième demi-finale de Coupe de France consécutive au sein d'une équipe issue du monde amateur. Contre l'OGC Nice, le portier formé dans la prestigieuse école du HAC aura à cœur d'offrir à son équipe une finale de rêve au Stade de France pour enfin acquérir le respect qu'il mérite aux yeux du football professionnel.

OGC Nice FC Versailles 78 01/03/2022 à 21h Coupe de France Diffusion sur

"Dès le premier entraînement, il a mis tout le monde d'accord après ses deux ou trois premiers arrêts. On avait récupéré un bon numéro."

À première vue, le 8 avril 1995 n'est pas à mettre dans les dates glorieuses du Havre Athletic Club. Ce jour-là, les Ciel et Marine rendent visite au Sporting Club de Bastia à Armand-Cesari pour le compte de la 32journée de Division 1. Après avoir mené deux fois au score grâce à Alain Caveglia et Vikash Dhorasoo, les Hacmen s'inclinent 3-2 dans le temps additionnel lorsque Stéphane Ziani trompe la légende Christophe Revault . Mais au-delà du goût amer de la défaite en terre corse, la ville du Havre a vu naître Dan Delaunay. Vingt-six ans plus tard, le bébé a bien grandi et facture 1,88m pour 89 kilos. Et par-dessus tout, le gardien de but s'est qualifié avec le FC Versailles 78 en demi-finales de la Coupe de France sur la pelouse de Bergerac-Périgord au terme d'une crispante séance de tirs au but (1-1, 5-4 TAB) .