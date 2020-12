Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Dalin toujours seul en tête Reuters • 07/12/2020 à 11:48 Temps de lecture: 1 min







Dalin toujours seul en tête par Samuel Messberg (iDalgo) Après 5 semaines de course, le Vendée Globe est toujours en cours. Il est pour le moment dominé toujours par le même homme depuis une dizaine de jour, le Français aux commandes de l'Apivia, Charlie Dalin. Il a tout de même perdu 30 miles d'avance sur son premier poursuivant Thomas Ruyant (LinkedOut) et conserve 188,46 milles de plus. Le dauphin de la course est d'ailleurs emmené dans une grande bataille pour la place de deuxième avec Louis Burton (Bureau Vallée 2) qui avait pris cette seconde position dans la journée de dimanche avant de se faire dépasser une nouvelle fois pas Thomas Ruyant. Il y a toujours moins de 10 miles d'écart entre les deux skippeurs. Damien Saguin et Yannick Bestaven complète le top 5.