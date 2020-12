Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Dalin stabilise l'écart Reuters • 13/12/2020 à 11:11 Temps de lecture: 1 min







Dalin stabilise l'écart par Samuel Messberg (iDalgo) Le tour du monde de voile sans aide continue sa mue après plus d'un mois de course. Charlie Dalin (Apivia) en tête depuis maintenant presque deux semaines es toujours le leader de la course. Alors que son avance sur son dauphin Thomas Ruyant (LinkedOut) se resserrait ces derniers jours après la tempête subit mercredi, l'écart a été stabilisé cette nuit et il tient toujours 62,1 milles d'avance. Yannick Bestaven remonte quant à lui sur le duo de tête et pourrait même dépasser Thomas Ruyant puisqu'il n'a que 6,7 milles de retard sur lui. Damien Seguin (Groupe Apicil) a lui repros la quatrième place à Jean Le Cam (Yes we Cam!) alors que moins de 2 milles les séparent.