Dalin nouveau leader, Thomson perd deux places Reuters • 23/11/2020 à 11:22







Dalin nouveau leader, Thomson perd deux places par Samuel Messberg (iDalgo) Ce lundi les skippeurs du Vendée Globe ont terminé leur quinzième jour de course marqué par quelques changements au classement. Hier c'était Thomas Ruyant (LinkedOut) qui était en tête, il est désormais deuxième dépassé cette nuit par Charlie Dalin (Apivia). Les deux premiers n'ont que 18,03 milles d'avance. En troisième position nous retrouvons Jean Le Cam, doyen de la compétition, qui a profité de l'avarie d'Alex Thomson pour prendre une place sur le podium. Le Britannique est désormais cinquième à 294,35 milles de la tête. C'est Kevin Escoffier (PRB) qui a aussi grimpé d'une place pour pointer à la quatrième position.