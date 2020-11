Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Dalin creuse l'écart Reuters • 26/11/2020 à 11:26







Dalin creuse l'écart par Samuel Messberg (iDalgo) Depuis maintenant presque trois semaines, la course de voile du Vendée Globe a débuté depuis les Sables d'Olonne. En tête depuis lundi, c'est toujours le Français Charlie Dalin et son Apivia qui dirige la course; il a même augmenté son avance durant cette dernière journée de course. Il détient 105 milles d'avance, soit 23 de plus qu'hier, sur son premier poursuivant Thomas Ruyant (LinkedOut) et 344,2 milles sur le troisième Jean Le Cam (Yes We Cam!). Alex Thomson (Hugo Boss) continue de reculer après son avarie et pointe désormais à la huitième place. Kevin Escoffier (PRB) et Yannick Bestaven (Maître Coq IV) complètent le top 5.