Dalin conserve la tête Reuters • 30/11/2020 à 15:44







Dalin conserve la tête par Samuel Messberg (iDalgo) Après presque quatre semaines de course sur le Vendée Globe, les Français sont toujours bien placés en tête du tour du monde. La première place revient toujours à Charlie Dalin et son Apivia qui continue d'impressionner avec 237,8 milles d'avance sur son premier dauphin Thomas Ruyant (LinkedOut). Kevin Escoffier (PRB) est lui pour l'instant sur la troisième marche du podium. Ruyant a tout de même repris 40 milles sur Dalin depuis hier soir 22h. Le Britannique Alex Thomson qui était en tête il y a 10 jours, victime d'une avarie, n'est plus dans le top 10 de la course. Jean Le Cam et Yannick Bestaven complètent le Top 5.