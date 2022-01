Dalian Atkinson, la fureur de vivre

À Metz, personne ne se souvient de lui. Auteur d'un passage éclair chez les Grenats à l'hiver 1996, Dalian Atkinson a en revanche laissé une trace bien plus visible à la Real Sociedad et, surtout, à Aston Villa. En août 2016, l'attaquant anglais est décédé des suites de coups portés par des policiers. Cinq ans plus tard, l'un des accusés a été condamné à huit ans de prison et, dans le temps additionnel de l'année 2021, la police britannique a présenté ses excuses à la famille du défunt. L'occasion de revenir sur ce drame faisant tristement écho au meurtre de George Floyd. Et d'évoquer la carrière d'un homme qui, apparemment, n'aimait rien plus que de croquer la vie à pleines dents.

Une décharge électrique de 33 secondes

Mieux vaut tard que jamais. Fin décembre 2021, les médias anglais révèlent que la famille de Dalian Atkinson a reçu un courrier signé de la main de Pippa Mills, chef de la West Mercia Police, au Royaume-Uni., est-il notamment écrit. Il s'agit d'une lettre d'excuses , ni plus ni moins. Elle fait suite à un procès bouclé quelques mois plus tôt : celui de Benjamin Monk, reconnu coupable "d'homicide involontaire" sur l'ancien footballeur professionnel, tué dans la nuit du 14 au 15 août 2016.Revenons d'abord sur les faits, détaillés pendant le procès. Lors de cette fameuse nuit de la mi-août, la police est alertée par des heurts constatés à Meadow Close, dans la ville de Telford, située dans le comté du Shropshire, à quelque 250 kilomètres au nord-ouest de Londres. Le voisinage constate la colère de Dalian Atkinson, 48 ans, qui se trouve à proximité du domicile de son père. L'ex-footballeur semble en proie à une crise de démence, potentiellement imputable à une consommation récente de drogue. Deux policiers sont mandatés pour intervenir sur les lieux, à savoir Benjamin Monk et Mary Ellen Bettley-Smith. Le premier fait usage de son taser à trois reprises, dont une décharge électrique de 33 secondes – bien au-delà des cinq secondes préconisées – et porte deux coups de pied au visage d'Atkinson, qui sont, selon l'avocat de l'accusation. La seconde n'est pas en reste et frappe l'homme au sol à plusieurs reprises avec une matraque. La victime décède des suites d'un arrêt