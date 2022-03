Cyclisme: Julian Alaphilippe annonce son forfait pour Milan-Sanremo samedi

Le Français Julian Alaphilippe après la 5e étape de Tirreno Adriatico, le 11 mars 2022 à Fermo ( AFP / Luca Bettini )

Le double champion du monde en titre Julian Alaphilippe, malade, a déclaré forfait pour la course cycliste Milan-Sanremo, premier "monument" de la saison programmé samedi, a-t-il annoncé mercredi sur les réseaux sociaux.

"Pas de Milan Sanremo pour moi samedi. Bronchite + fièvre. Triste de laisser l'équipe, surtout après une semaine de course difficile sur Tirreno-Adriatico où j'ai senti que les jambes revenaient bien malgré ma chute aux Strade Bianche. Repos et patience au programme", a expliqué le coureur français de 29 ans sur son compte Instagram et Twitter.

Alaphilippe avait fait de la "Primavera", qu'il avait remportée en 2019, l'un de ses principaux objectifs du début de la saison, décevant jusqu'ici pour lui.

Le coureur de l'équipe Quick-Step n'a terminé qu'à la 58e place des Strade Bianche, où il a été victime d'une spectaculaire chute qui ne l'a toutefois pas empêché de poursuivre la course.

Il avait ensuite achevé Tirreno-Adriatico, une course à étapes en Italie, à la 33e position.

Sans lui, l'équipe Quick-Step devrait s'articuler autour du sprinteur Néerlandais Fabio Jakobsen, 25 ans, samedi.