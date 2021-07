Crystal Palace - Manchester United, 1995 : Cantona, le King-fu

Les hauts et les bas jalonnent la carrière d'Éric Cantona. Mais c'est dans les profondeurs qu'il s'est subitement immergé un soir d'hiver 1995 à Selhurst Park. Un high-kick de karaté à l'adresse d'un supporter idiot lui vaudra une suspension record, un retour glorieux et un adieu à l'équipe de France...



Crystal Palace - Manchester United (1-1) - 25e journée de Premier League - 25 janvier 1995

Buteurs : May (56e), Southgate (80e)

Alex Ferguson détourne le regard...

Le dimanche passé, Manchester United avait battu le leader Blackburn 1-0, en revenant ainsi à deux points des Rovers de Kenny Dalglish. À Old Trafford, Éric Cantona avait inscrit l'unique but de la victoire qui consolidait la place de second desd'une Premier League encore à 22 clubs. Déjà auteur de 12 buts en PL, le " King " règne au Royaume-Uni après sa contribution royale au doublé historique 1994 de Man-U qui lui a valu le titre de. Lesetretentissent ainsi à Old Trafford. Lemancunien et les représentants du joueur discutent d'une prolongation de contrat de trois ans., déclare même son entraîneur Alex Ferguson après le succès contre Blakburn.Trois jours plus tard, le mercredi 25 janvier 1995, United affronte le promu Crystal Palace (16) à Selhurst Park lors d'une soirée blafarde. Sur une pelouse pelée le long d'une large bande axiale, lesde Palace en rouge opposent une résistance farouche auxen noir. Le défenseur Richard Shaw ne ménage pas Éric Cantona et son fameux col relevé. La mi-temps s'achève sur un 0-0 qui contrarie Fergie. Quelques semaines plus tôt, United a giclé précocement de la Ligue des champions en terminant troisième d'une poule dominée par Göteborg et Barcelone ! Le match a repris depuis quatre minutes à Selhurst Park quand, sur un long dégagement de Schmeichel vers Cantona, ce dernier, visiblement excédé, "bouscule" Richard Shaw. Le défenseur en fait des tonnes en se laissant tomber. Mais, sans hésiter, l'arbitre Alan Wilkie adresse un carton rouge direct à Eric the Red ! D'abord abasourdi, lese dirige ensuite vers la sortie en marchant sous les huées du public. À hauteur du banc Lire la suite de l'article sur SoFoot.com