Crotone remporte son premier succès de la saison, la Lazio et le Torino tombent à domicile Reuters • 12/12/2020 à 23:45







Crotone remporte son premier succès de la saison, la Lazio et le Torino tombent à domicile par Hugo Peres (iDalgo) Pour le compte de la 11e journée de Série A, Crotone, en quête de sa première victoire de la saison recevait La Spezia, 16e du championnat. Crotone marque le premier but du match très rapidement à la 7e minute par l'intermédiaire de Messias, les hommes de Stroppa peuvent y croire. Mais les joueurs de La Spezia ne lâchent pas et égalisent à la 18e minute grâce à un but de Farias. C'est à la 49e minute que Crotone reprend l'avantage, puis break à la 56e grâce aux buts de Reca et Eudardo Henrique. Crotone en passe de remporter son premier match de Serie A de la saison conclu cette superbe soirée par un dernier but de Messia à la 96e qui réalise un doublé. Crotone s'impose 4-1 contre La Spezia. L'un des autres matches de la soirée était celui de la Lazio Rome qui recevait Hellas Vérone. Les deux clubs se positionnant dans le haut du classement espérait remporter ce match pour se placer dans le top 6 de la Série A. C'est chose faite pour l'Hellas Vérone qui est allé gagner 2-1 à Rome grâce à un but contre son camp de Lazzari et le but de la gagne de Tameze. Enfin, le Torino 18e de Série A, recevait Udinese 10e du championnat. Dans un match à 5 buts, c'est Udinese qui a eu son dernier mot en s'imposant 3-2 au Torino pour potentiellement retrouver la première partie du classement de Série A.