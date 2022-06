Croatie-France, pour éviter le hić

Trois jours après avoir glissé face au Danemark, l'équipe de France est à Split pour confirmer la thèse du simple accroc, mais aussi pour laisser certains éléments coller des doutes dans la tête d'un Didier Deschamps de retour auprès de son groupe.

Croatie France 06/06/2022 Ligue des Nations Diffusion sur

Après avoir regoûté au frisson des nuits d'extase entre Turin et Milan en octobre 2021 et au bout de plusieurs mois passés à bûcher sur une nouvelle robe tactique, voilà qu'une vieille odeur oubliée remonte dans les naseaux bleus : celle des lendemains de soirée mal arrosée de juin, que l'on passe à tourner en rond et à refaire le monde en tête-à-tête avec le blanc des murs. Ainsi, vendredi soir, lors de la réception du Danemark (1-2) , l'équipe de France a revu la défaite tomber au milieu de son salon pour la première fois depuis fin 2020, plongeant alors de manière imprévue au milieu de la flaque inédite de matchs internationaux - quatre rencontres en dix jours - qui se présente sous son nez en ce début de mois, et c'est tout un tableau qui a changé de couleur.D'un coup d'un seul, le déplacement du jour à Split n'a plus la même allure, et Guy Stéphan, sélectionneur d'une nuit à Saint-Denis, l'a admis dès le coup de sifflet final face aux Danois. Il y a un peu moins de deux ans, dans la foulée d'un nul sans vie concédé au Portugal (0-0), les Bleus étaient déjà venus en Croatie chercher des… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com