information fournie par So Foot • 21/10/2022 à 12:00

Cristiano Ronaldo pris en Ten Hag

Mis à l'écart du groupe avec Manchester United, Cristiano Ronaldo s'est de nouveau attiré les foudres d'Erik ten Hag. Une nouvelle escalade dans les tensions reliant les deux hommes, aux allures de rupture définitive.

Les amnésiques de Carrington

L'image a fait le tour du monde. À la 87minute de ce Manchester United-Tottenham (2-0) , Cristiano Ronaldo rentrait aux vestiaires en courant, lassé de s'échauffer dans le vide et conscient qu'Erik ten Hag ne compterait – une nouvelle fois – pas sur lui. De leur côté, les médias anglais avancent la thèse d'un refus du joueur de 37 ans d'entrer en jeu pour les deux ultimes minutes de jeu, alors que le résultat semblait déjà scellé. Un geste surprenant pour certains, choquant pour d'autres , mais plutôt compréhensible dans les faits.La fracture s'est ainsi dessinée dès l'été. Au détour de rumeurs de transferts parfois amplifiées, souvent infondées, Cristiano Ronaldo s'est effectivement décidé à prolonger, d'une saison supplémentaire, son aventure mancunienne. L'erreur à ne pas commettre, certainement. En poste depuis le mois d'avril, Erik ten Hag s'est ainsi résolu à un tacite accord avec le Portugais, le faisant reculer dans la hiérarchie, en échange d'un apport moral auprès de ses coéquipiers. En réalité, il s'agira du dernier pot commun entre les deux hommes. Décidé à dicter sa ligne de conduite, le Batave n'a pas hésité à sacrifier Ronaldo, au profit d'un système sporadiquement fonctionnel.Sur la ligne offensive, il est en effet difficile d'y voir clair, tant les changements effectifs et les rotations pleuvent. Étincelant en sélection, Christian Eriksen peine ainsi à mener le jeu des, empêtré dans un axe bouché par la présence imposante de Bruno Fernandes. Le Lusitanien est branché sur courant alternatif depuis la fin de saison dernière, après avoir pourtant laissé entrevoir quelques éclaircies. Deux meneurs, en difficulté pour servir des attaquants guère inspirés, à l'image de l'inconstant chronique Jadon Sancho et du méconnaissable Marcus Rashford. Dans cet amoncellement d'incohérences techniques, difficile donc de trouver trace d'une responsabilité propre à Cristiano Ronaldo, dont la seule priorité… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com