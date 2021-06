Cristiano Ronaldo, Michel Platini dans le rétroviseur

En inscrivant un doublé face à la Hongrie (3-0) pour l'entrée en lice du Portugal dans cet Euro 2020, Cristiano Ronaldo est devenu seul meilleur buteur de l'histoire de l'Euro avec 11 buts. Reléguant ainsi Michel Platini à la seconde place.

Le Portugal s'impose largement face à la Hongrie

Un retard à l'allumage

En entrant sur la pelouse de la Puskás Aréna, Cristiano Ronaldo a déjà battu un record en devenant le premier joueur de l'histoire à disputer 5 championnats d'Europe différents. Sauf que CR7 n'est pas du genre à se contenter d'un record. Alors il a voulu en chasser un autre : celui du meilleur buteur de l'histoire de l'Euro qu'il partageait jusque-là avec Michel Platini (9 buts). Une mission accomplie à 3 minutes du terme lorsque l'attaquant de la Juventus a envoyé son penalty au fond des filets. Avant de s'offrir un doublé après un violent crochet sur Péter Gulácsi dans les arrêts de jeu, pour se rapprocher à 3 unités du record en sélection de l'Indien Ali Daei (109 réalisations). Alors oui, Michel Platini a planté ses 9 pions en un seul Euro, mais ce n'est pas de la faute du Portugais - qui a lui planté dans chaque édition qu'il a disputé - si l'ancien président de l'UEFA n'a pas réussi à se qualifier pour les éditions de 1980 et 1988.Pour autant, ce serait mentir que dire que Cristiano Ronaldo a fait un super match. Comme ses coéquipiers, il a longtemps eu les pieds carrés. À l'image de cette frappe qu'il envoie en tribunes juste avant la pause alors qu'il était seul à quelques centimètres des cages. L'ancien du Real Madrid aurait même pu battre ce record avant si Diogo Jota ne l'avait pas oublié. Mais comme à chaque fois en sélection, CR7 finit par faire trembler les filets et termine même avec un doublé. Comme en 2016 face à cette même Hongrie qui a marqué autant de buts que lui dans son histoire à l'Euro.