Cristiano Ronaldo au PSG, c'est vraiment possible ?

Comme chaque année, des rumeurs envoient Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain. Et comme chaque année, elles sont plus ou moins fondées. Ce qui est certain, c'est que QSI rêverait d'avoir dans ses rangs le Portugais, ou Lionel Messi, avant le Mondial au Qatar. Et tous les voyants sont au vert pour que CR7 débarque dans la capitale française dès cet été.

Les chaises musicales

Que doit faire le Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé ?

Les étés se suivent et se ressemblent à Paris. Avec le mois de juin qui s'ouvre avec Roland-Garros et qui se termine par les festivals dont le célèbre Solidays. Puis petit à petit, les terrasses bondées se vident et finalement il ne reste plus que quelques touristes dans les rues de la capitale lorsque le mois d'août pointe son nez. Tout un ballet parfaitement huilé que le coronavirus est venu chambouler depuis deux ans. En revanche, la Covid n'a pas touché à une tradition plus récente qui date de 2012 et qui n'a jamais cessé depuis : celle de l'annonce de l'arrivée possible de Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain. Et 2021 n'y a pas échappé. Sauf que cette fois-ci, l'hypothèse semble plus probable que les autres années.Finalement, les supporters du Paris Saint-Germain vont peut-être se réjouir de ne pas avoir remporté le titre de Ligue 1 il y a quelques semaines. Car la dernière fois que le PSG a fini second du championnat, Kylian Mbappé et Neymar ont débarqué pour 400 millions d'euros dans la foulée. Car visiblement, Nasser al-Khelaïfi et QSI sont comme ça, quand ils sont fâchés, ils se vengent sur le marché des transferts. Et cela s'est de nouveau vu cet été avec les arrivées d'Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum. Et si seul le premier cité a nécessité une indemnité de transferts (60 millions), les autres ne jouent pas gratuitement pour autant et le PSG doit payer leurs salaires élevés, ainsi que la prime à la signature. Problème, bien que la menace du fair-play financier ne plane plus au-dessus de la tête du Paris Saint-Germain, le club de la capitale a, comme ses homologues, souffert financièrement de la pandémie et de la faillite de Mediapro.Pour autant, d'après les journaux italiens qui ont remis une pièce dans la machine CR7 à Paris, un jeu Lire la suite de l'article sur SoFoot.com