Cristiano Ronaldo a raison de rester à la Juventus et voilà pourquoi

Les rumeurs enflent, mais lui reste tranquille. "Moins de paroles, plus d'actes. Je reste concentré sur ma carrière, tout le reste n'est que bavardage", a écrit Cristiano Ronaldo sur Instagram. Là où il s'exprime le mieux, c'est sur le terrain. Et cette saison, ça doit être sur celui de la Juventus, point barre.

Parce qu'il n'est pas encore une légende

Parce que son départ doit être un événement

Trois ans après les premiers mots de Cristiano Ronaldo lors de son arrivée à Turin, le constat est nuancé. Avec la Juve, il a remporté cinq trophées (deux championnats, une coupe, deux supercoupes). Mais il a laissé filer un Scudetto, le premier depuis 2011, et n'a surtout jamais passé les quarts de finale de la Ligue des champions. D'un point de vue personnel, les statistiques sont bonnes, même s'il n'a été élu qu'une fois Capocannoniere. Pas de quoi satisfaire tous les observateurs qui sont encore très loin de l'estimer dans le panthéon du club. Or repartir comme un lambda, ce n'est pas dans ses plans.La guéguerre Messi-Ronaldo continue bien en-dehors des terrains. Elle perdure même si les deux joueurs n'évoluent plus dans le même championnat, et n'est pas près de s'arrêter, au moins médiatiquement. En quittant le Real Madrid, Cristiano Ronaldo avait créé l'événement, et c'est bien normal. Monsieur a son petit égo, et son départ doit faire l'effet d'une bombe. Raison pour laquelle il a tenu à réagir lorsque des rumeurs sont apparues cet été. Comment son transfert pourrait faire autant de bruit cet été que la signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain ? Le contexte fait que le combat est perdu d'avance, sauf s'il venait à signer à l'OM. Et perdre une bataille dans la course au titre informel de GOAT, CR7 ne peut pas se le permettre.