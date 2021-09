Cristiano Ronaldo à Manchester United : un jour, un destin

En inscrivant un doublé, Cristiano Ronaldo n'a pas manqué ses retrouvailles avec Manchester United et Old Trafford. Une habitude chez l'attaquant portugais, qui ne manque jamais d'accomplir son destin. Ce samedi, CR7 a également confirmé qu'il pourrait trouver sa place dans cette équipe, dans un rôle bien différent que celui qu'il campait lors de son premier passage chez les Red Devils.

"J'étais tellement nerveux"

Il ne pouvait pas en être autrement, en tout cas pas dans l'univers de Cristiano Ronaldo. Le football aime trop les belles histoires, le Portugais aime trop se charger de les écrire. Celui-ci a donc pris sa plus belle plume ce samedi, comme l'on pouvait s'y attendre, pour débuter le nouveau chapitre de sa carrière, son deuxième à Manchester United, dans son jardin d'Old Trafford qui n'espérait que ça. Douze ans après sa dernière apparition sous le maillot rouge (une finale de Ligue des champions perdue contre le Barça le 27 mai 2009), la machine lusitanienne a réveillé quelques souvenirs et rappelé qu'il n'était pas fini, signant un doublé contre Newcastle pour guider sa nouvelle équipe vers un troisième succès en quatre journées., a-t-il souri à la télévision anglaise après le, comme s'il pouvait encore être lui-même surpris par ses propres performances. Ce n'était que Newcastle, ce n'était qu'un match de championnat et ce n'est qu'un doublé, mais sous les yeux de sa mère et de Sir Alex Ferguson, père spirituel et véritable trait d'union entre le club mancunien et CR7, ce dernier a rappelé qu'il n'avait pas fini d'écrire sa légende.On aime souvent le qualifier d'extra-terrestre, Cristiano Ronaldo peut aussi être un homme comme un autre. Il peut être stressé, angoissé, surtout quand les attentes sont immenses. Ce que les quelques 75 000 supporters présents dans les tribunes du théâtre des rêves lui ont fait comprendre tout au long de son échauffement, entre les reprises incessantes de l'incontournable, les nombreuses banderoles et les maillots (ou même tee-shirts originaux) floqués du nom de la star portugaise, dont beaucoup d'anciens modèles, les nouveaux étant déjà difficiles à dénicher. Cette farandole d'hommages aurait pu ne pas perturber le quintuple Ballon Lire la suite de l'article sur SoFoot.com