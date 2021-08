information fournie par So Foot • 30/08/2021 à 06:00

Cristiano Ronaldo à Manchester United : restons mesurés !

À n'en pas douter, le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United va être la grande attraction de cette saison 2021-2022 en Premier League, et même au-delà. Cela dit, la réussite sportive du quintuple Ballon d'or pour son deuxième passage sous le maillot des Red Devils reste encore à prouver. Aussi sexy que cela puisse être sur le papier, il est désormais nécessaire de laisser du temps avant de chanter les louanges de la star portugaise.

Utd fans burning Ronaldo shirt ohh they mad mad ? pic.twitter.com/wEMvKFg4WE -- TH14? ?? (@49gunsalute) August 26, 2021

Embouteillage en vue

Que cela soit bien clair dès le départ : la signature de Cristiano Ronaldo est un énorme coup réalisé par Manchester United. Le club mancunien, désireux de récupérer le trône de Premier League délaissé depuis la saison 2012-2013, avait déjà réalisé de très belles opérations avec les arrivées récentes de Raphaël Varane et Jadon Sancho. Avec CR7, MU démontre un peu plus sa soif d'ambition et sa capacité à satisfaire de nouveau ses fans à travers le monde. C'est un coup gigantesque sur le plan médiatique où ce come-back a dépassé toutes les attentes sur Twitter (à l'heure où nous parlons, l'annonce officielle de la signature du Portugais a été likée 1,9 million de fois, contre 871 000 cœurs pour l'arrivée de Leo Messi à Paris, par exemple). C'est un coup immense sur le plan marketing où la vente de maillots risque d'exploser, ne serait-ce que pour permettre aux fans qui avaient brûlé la tunique de leur idole au moment des rumeurs sur sa venue à City de se racheter un maillot flambant neuf. Mais pour le sportif, pouvons-nous déjà dire que CR7 a réussi son coup ? Absolument pas.Si la saison de Premier League compte déjà trois journées à son actif, l'exercice 2021-2022 de Cristiano Ronaldo ne compte pour l'instant que trente minutes jouées. C'était en ouverture de la journée de Serie