Cristian Rodríguez : "J'étais trop jeune pour jouer au PSG"

Milieu offensif du CA Peñarol acheté par le PSG en compagnie de l'attaquant Carlos Bueno à l'été 2005, Cristian Rodríguez vient de quitter une deuxième fois son club formateur à 35 ans. Après deux heures et demie de trajet entre Colonia et Montevideo, l'heure était venue de discuter avec El Cebolla (L'Oignon, en VF) sur son rendez-vous manqué parisien. Entretien avec la larme à l'œil.

"Je compte encore jouer une ou deux saisons dans une autre équipe professionnelle, de manière un peu plus tranquille. J'ai eu des offres intéressantes de l'étranger, mais l'idée est de rester en Uruguay."

Depuis tout petit, je suis un garçon de Peñarol. J'ai eu l'opportunité de débuter en équipe première à mes dix-huit ans, et l'opportunité de partir en France est arrivée très tôt. Cependant, je n'ai jamais oublié mes racines et la barrière de la langue, la différence des traditions, l'éloignement de ma famille m'ont rendu les choses très difficiles. Douze ans après cela, j'ai pu revenir au pays. C'était un réel accomplissement personnel parce que j'avais encore un très bon niveau. J'ai joué pendant deux saisons, et nous avons remporté le championnat deux fois consécutivement, j'ai terminé meilleur joueur du championnat à la fin de la première saison. Je n'ai jamais été un très grand buteur, mais j'ai quand même pu inscrire plus de quarante buts. Tout cela me remplit de joie. Dernièrement, la pandémie et le championnat perdu rendent la situation plus compliquée. Mon contrat s'est terminé et, sans public, ce n'était évidemment pas les adieux que j'imaginais. Mais bon, il faut savoir l'accepter. J'aimerais beaucoup revenir au stade quand le public sera de retour, mais je ne sais pas encore si cela sera possible. Aujourd'hui, quand je vois ce que j'ai accompli dans ce club, j'en suis très heureux.