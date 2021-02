Covid-19: tenir la "digue" sanitaire, l'aérien secoué par les turbulences

Une sculpture créée par des carnavaliers à Nice, où le défilé de chars a été annulé cette année, le 17 février 2021 ( AFPAFP / Valery HACHE )

La France espérait toujours jeudi éviter que "la digue lâche" face à l'épidémie de Covid 19, dont les conséquences économiques se sont rappelées au pays, avec des pertes abyssales pour des fleurons du secteur aérien, laminé par la crise.

Avec près de 20.000 nouveaux cas confirmés par jour sur la dernière semaine, la progression des variants dans plusieurs régions et une tension toujours forte sur les hôpitaux (plus de 3.300 patients en réanimation), "la situation reste si fragile qu'un rien peut la faire basculer," comme le soulignait encore mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Mais le plateau se maintient, et l'exécutif s'en tient à sa stratégie: pas de reconfinement, mais pas question non plus de desserrer la vis. Le ministre de la Santé Olivier Véran ne devrait d'ailleurs faire aucune nouvelle annonce lors du traditionnel point gouvernemental du jeudi, à 18H00. Pas plus qu'il n'y en avait eu mercredi, après le conseil de défense sanitaire.

La contagiosité plus grande de certains variants met toutefois à mal les régions où ils circulent, comme à Dunkerque (Nord), où le Dr Christophe Couturier, responsable des urgences à l'hôpital prévient: "On n'est clairement plus sur une vague, on est sur ce qu'on peut appeler une marée".

Et malgré une mobilisation "exemplaire" du personnel, le médecin craint tout simplement "que la digue lâche".

Les deux prochains mois vont être délicats car "on est encore en hiver et on sait que les virus respiratoires aiment cette période", a indiqué sur France Inter l'épidémiologiste suisse Didier Pittet, président de la mission indépendante nationale sur l'évaluation de la gestion de la crise Covid-19 en France.

Il s'est pourtant dit "optimiste" face aux derniers chiffres de l'épidémie en France, un "plateau stable", même s'il est "relativement élevé".

- "Tournis" -

Outre ses ravages sanitaires, l'épidémie a aussi frappé de plein fouet des pans entiers de l'économie, comme l'ont rappelé les pertes astronomiques annoncées jeudi par deux fleurons du secteur aérien, quasiment mis à l'arrêt par les nombreuses restrictions de voyages imposées depuis un an pour tenter d'éviter la circulation du virus.

Plus de sept milliards d'euros pour Air France-KLM ! Des chiffres "qui donnent un peu le tournis" pour Frédéric Gagey, directeur financier du groupe franco-néerlandais, qui a perdu les deux tiers de ses clients. "Un impact sans précédent", a résumé l'entreprise en présentant ses résultats.

Un peu plus de un milliard pour l'avionneur européen Airbus, qui parvient à limiter la casse provoquée par ce que son patron Guillaume Faury qualifie de "crise la plus sévère qu'ait connue l'industrie aérospatiale". Face aux incertitudes pour l'avenir, le groupe ne versera pas de dividende.

Autre secteur sinistré, la culture. Artistes, intermittents, directeurs d'établissements et désormais élus locaux, la grogne s'étend suite aux longs mois de fermeture, sans perspective d'avenir claire.

Après Perpignan, où le maire RN Louis Aliot a vu sa réouverture des musées municipaux retoquée, la justice administrative, saisie par les représentants de l'Etat, doit se prononcer jeudi sur celle du musée d'Issoudun, décidée par le maire (PS) André Laignel, par ailleurs vice-président de l'Association des maires de France (AMF).

Des décisions qui relèvent de la "démagogie", tacle Aurore Bergé, présidente déléguée du groupe LREM à l'Assemblée nationale, qui a dit sur LCI "espérer" une réouverture "le plus rapidement possible" des cinémas, théâtres et musées.

Sur le front de la vaccination, meilleur espoir de revenir à une vie normale, 2,406 millions de premières injections ont été administrées depuis le début de la campagne, à la toute fin décembre, et quelque 923.000 deuxième injections.

La couverture s'étend pour les personnes âgées en Ehpad, cible prioritaire de la vaccination: à la date du 15 février, 73,5% d'entre eux avaient reçu au moins une dose, et 32% avaient reçu les deux.

