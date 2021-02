Covid-19 : quel bilan pour les monuments nationaux en 2020 ?

3,5 millions de visites ont été enregistrées en 2020, contre près de 10 millions l'année précédente.

(illustration) ( AFP / LOIC VENANCE )

La centaine de sites gérés en France par le Centre des monuments nationaux (CMN) a vu sa fréquentation chuter de 63%, même si ceux des régions ont mieux résisté aux effets du Covid-19, a annoncé mardi le CMN, dressant le bilan de l'année 2020.

A la réduction des recettes de billetterie, s'ajoute une chute de 52% des ressources du mécénat, des locations, tournages etc... Ces activités demeurent importantes pour ces sites souvent emblématiques de l'Histoire de France. La part des ressources propres dans le budget de fonctionnement de l'établissement public n'est plus que de 41% contre 85% en 2019. Fermés pendant cinq mois, ces sites répartis dans toute la France, du Panthéon à l'abbaye du Mont Saint-Michel, auront accueilli 3,5 millions de visites, contre 9,9 millions en 2019.

Trois évènements majeurs en 2020 à Paris

Exposant les perspectives pour 2021, le président du CMN Philippe Bélaval a affirmé à l'AFP qu'il voulait "travailler avec le public de proximité, pour le fidéliser: notre programme d'activités, a-t-il expliqué, mêle de grandes opérations, comme l'empaquetage de l'Arc de Triomphe (voulu par Christo), avec des opérations programmées en circuit court avec des artistes locaux." "Deux mois après le lancement du plan de relance, a-t-il remarqué, le CMN aura engagé fin février plus de 60% des 140 millions d'euros qui lui ont été accordés: c'est le signe d'une maîtrise d'ouvrage performante mise au service des entreprises du secteur, conformément aux instructions reçues du gouvernement".

A Paris, trois événements marqueront l'année: l'ouverture en avril place de la Concorde de l'Hôtel de la Marine, avec neuf mois de retard, et celle des parties basses de la Colonne de Juillet à la Bastille. Enfin, le projet de Christo, décédé l'an dernier, d'un "Arc de Triomphe empaqueté" verra le jour du 18 septembre au 3 octobre. Restauré depuis 2017, l'Hôtel de la Marine devrait ouvrir, si les conditions sanitaires l'autorisent, sa loggia, ses appartements du XVIIIe siècle et ses salons d'apparat du XIXe siècle. Sa cour d'honneur sera accessible y compris le soir avec un tapis de lumière constitué de faisceaux d'éclairage à LED insérés dans le pavage et les porches.

Deux expositions sont programmées au Panthéon sur Victor Hugo et le 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort.

Quant au château de Villers-Cotterêts, grand chantier du CMN, qui bénéficie dans le plan de relance d'une grosse enveloppe de 100 millions d'euros, et doit devenir la "Cité internationale de la langue française" souhaitée par Emmanuel Macron, son ouverture est programmée en avril 2022. b