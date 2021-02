Covid-19: les variants inquiètent, les entreprises patissent de la crise

Une technicienne travaille sur le séquençage du génome du Sars-CoV-2 et de ses variants à l'Institut Pasteur, le 21 janvier 2021 à Paris ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Le gouvernement cherche toujours les moyens de contrer la progression des variants du virus, alors que les mauvaises nouvelles économiques se succèdent, rappelant que l'épidémie de Covid-19 ne frappe pas qu'au plan sanitaire.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé, lors du traditionnel point du jeudi, le passage de sept à dix jours de la période d'isolement pour les personnes contaminées, pour faire face aux risques posés par les nouveaux variants.

La progression de ces variants, plus contagieux, inquiète dans plusieurs régions, comme en Moselle, autour de Dunkerque (Nord), ou à La Réunion, pour laquelle le gouvernement a annoncé vendredi des moyens et mesures de restrictions renforcés.

De son côté, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a estimé vendredi sur France 2 "important" que le couvre-feu à 18H00 "reste en place et continue d'être respecté", car il "a permis de stabiliser la situation sanitaire".

Stabilisation certes, mais à un niveau encore très haut, avec plus de 22.000 nouveaux cas confirmés dans les dernières 24 heures et une tension toujours forte sur les hôpitaux (plus de 25.000 patients hospitalisés dont plus de 3.300 en réanimation).

"On est sur un plateau élevé et ça n'est pas bien. L'objectif c'est moins de 5.000 cas par jour, donc on est loin, loin, loin!" regrettait ainsi sur LCI le professeur Gilbert Deray, chef du service de néphrologie à l'hôpital parisien Pitié-Salpêtrière et partisan affiché d'une stratégie "zéro Covid" passant par le reconfinement. Il a émis des doutes sur l'efficacité du durcissement de l'isolement annoncé par Olivier Véran, "un isolement non obligatoire, non vérifié".

- Milliards -

Autre débat du jour, la possibilité évoquée par certains membres du Conseil scientifique qui conseille le gouvernement d'un "contrat social" entre générations, où les plus âgés et fragiles accepteraient de s'auto-isoler.

"Très compliqué" pour Gabriel Attal, d'autant qu'il s'agit déjà des "personnes les plus confinées" de leur propre chef. "Déjà appliqué dans les faits", renchérit sur BFMTV Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches, pour qui institutionnaliser une telle mesure "stigmatiser(ait) ces populations".

Renault a enregistré une perte historique en 2020 de 8 milliards d'euros ( AFP / Eric PIERMONT )

Côté économique, la saison des résultats d'entreprise illustre chaque jour les ravages causés par la mise à l'arrêt pendant de longs mois de secteurs entiers face à la pandémie.

Après l'aérien jeudi, c'est Renault, fleuron de l'automobile, qui a annoncé vendredi des pertes record de 8 milliards d'euros pour 2020.

Cette plongée dans le rouge s'explique notamment par la déconfiture du partenaire japonais Nissan, mais les ventes de Renault ont dégringolé de 21,3% sur l'année, avec moins de trois millions de véhicules vendus sur un marché automobile en chute libre. Le groupe a vu ses ventes fortement reculer dans le monde entier, sauf en Russie et Turquie où le marché s'est repris au deuxième semestre.

- Metalleux assis ? -

La ministre de la Culture Roselyne lors d'une conférence de presse sur l'épidémie de Covid-19 à l'Hôtel Matignon le 22 octobre 2020 ( POOL / Ludovic MARIN )

Un autre secteur sinistré, celui du spectacle vivant, a reçu jeudi une bouffée d'air. La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a en effet fixé un cadre pour la tenue des festivals cet été: une jauge de 5.000 personnes, assises et distanciées.

Gérard Pont, patron des Francofolies, prévu mi-juillet à La Rochelle (150.000 personnes en 2019), salue "une excellente nouvelle". "L'an dernier, en avril, on en était nulle part, sans décision, et là, on est en février et on nous dit qu'il pourra y avoir des festivals, c'est déjà formidable".

Autre son de cloche pour le Hellfest, un des principaux festivals de metal en Europe, qui se déroule en juin à Clisson (Loire-Atlantique). "5.000 metalleux assis et distanciés, ce n'est pas possible", assène Ben Barbaud, son patron, jugeant l'annulation "inéluctable", comme en 2020.

Des panneaux pour guider les patients arrivant pour recevoir le vaccin Covid-19, le 17 février 2021 à Dunkerque ( AFP / DENIS CHARLET )

Pendant ce temps, la campagne de vaccination, principal espoir d'un retour à une vie normale, se poursuit. Après un démarrage très critiqué fin décembre, la France a passé jeudi la barre du million de personnes ayant reçu deux doses et donc pleinement vaccinées contre le Covid-19. Près de 2,5 millions personnes ont reçu au moins une dose.

