Covid-19: la France, à l'aube d'une semaine de libertés retrouvées

Des employés du "Café du Trocadéro" à Paris préparent la terrasse le 11 mai 2021 ( AFP / Ludovic MARIN )

Terrasses, cinémas, théâtres, musées... Même avec des jauges réduites, les Français brûlent de retrouver mercredi un peu de légèreté, au moment où l'épidémie ralentit et où la campagne de vaccination atteint les 20 millions de premières injections.

Des Français ont déjà pu profiter du pont de l'Ascension, premier long week-end depuis la levée des restrictions de déplacement début mai, pour aller prendre l'air à la campagne ou au bord de la mer.

A partir de mercredi, le couvre-feu sera repoussé de 19H00 à 21H00 et ce sera surtout l'heure des réouvertures, même partielles, pour de nombreux établissements accueillant du public.

"Le bien-être général passe aussi par la reprise des contacts sociaux", souligne le directeur général de la Santé Jérôme Salomon, qui rappelle toutefois la nécessité de respecter les protocoles sanitaires, dans le journal dominical JDD.

Les cinémas fermés depuis le 30 octobre pourront rouvrir avec une jauge de 35% et 800 spectateurs maximum ( AFP / LOIC VENANCE )

Les cinémas fermés depuis le 30 octobre pourront rouvrir avec une jauge de 35% et 800 spectateurs maximum, pour redonner une chance à des films à la vie interrompue trop vite à l'automne, comme "Adieu les cons" d'Albert Dupontel, auréolé de sept César, ou "Drunk" de Thomas Vinterberg, qui a remporté un Oscar. Ou pour faire découvrir de nouveaux long-métrages, alors que les films se bousculent pour trouver une place dans les salles obscures.

Réouverture aussi, avec des jauges réduites, pour les musées, les théâtres, les parcs zoologiques, les bibliothèques ou encore l'ensemble des commerces.

Quant aux bars et restaurants, seules leurs terrasses seront autorisées, à 50% de leur capacité et avec des tables de six maximum.

Des employés d'un café à Paris préparent la terrasse le 10 mai 2021 ( AFP / Ludovic MARIN )

Des règles encore trop complexes pour certains restaurateurs, d'autant que la météo de ce mois de mai est incertaine.

"Imaginez-vous rouvrir une grosse machine, refaire une carte, faire revenir tout le personnel mais finalement devoir tout annuler et jeter de la marchandise parce qu'il pleut ? Impossible", dit au JDD le médiatique chef Philippe Etchebest qui ne rouvrira pas son service en terrasse mercredi.

"Et puis tout le monde n'est pas concerné : à peine 40 % des restaurateurs en France ont une terrasse", souligne-t-il. Il attendra donc la prochaine étape des réouvertures, le 9 juin.

- Freins d'urgence -

Cafés et restaurants pourront alors accueillir des clients en nombre limité en intérieur, le couvre-feu sera décalé à 23H00, les jauges seront assouplies pour les lieux culturels.

Cette réouverture progressive est permise par l'amélioration sensible de la situation épidémiologique et l'accélération de la campagne de vaccination.

Un homme se fait vacciner contre le Covid-19 le 15 mai 2021 au centre de vaccination Porte de Versailles à Paris ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Dimanche, 20,3 millions de Français ont reçu une première injection de vaccin et 8,8 millions deux doses. Le prochain cap fixé par le gouvernement est de 30 millions de primo-vaccinés mi-juin.

Pour l'atteindre, la vaccination est ouverte depuis mercredi aux plus de 18 ans pour des doses disponibles du jour au lendemain.

A partir du 15 juin, tous les adultes pourront, sans plus aucune condition, se faire vacciner. Une date que le ministère de la Santé n'exclut pas d'avancer, si la situation le permet.

Côté épidémie, les signes sont également encourageants, avec un nombre de malades du Covid en services de réanimation en baisse continue (4.255 dimanche, contre 5.005 une semaine plus tôt, et 6.001 au pic de la troisième vague le 26 avril) et un nombre de contaminations en baisse également.

Mais si la courbe s'inversait de façon inquiétante, le président Emmanuel Macron a prévenu que des "freins d'urgence" pourraient être activés.

Calendrier de la levée des mesures de restrictions et de la vaccination contre le Covid-19 en France ( AFP / )

"Si la situation locale l'impose, on prendra des mesures en revenant à l'étape précédente. Si nécessaire et en concertation avec les élus, on reconfinera localement, comme en Guyane depuis vendredi", précise Jérôme Salomon dans le JDD, estimant qu'on n'était pas "à l'abri" d'une quatrième vague.

"L'immunité collective ne sera atteinte que lorsqu'on aura réussi la vaccination et réduit au minimum la circulation du virus", insiste-t-il, mettant en avant l'importance du futur pass sanitaire et du contrôle des voyageurs arrivant de pays à risque, notamment l'Inde.

abd-laf/may/mpm